Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące stopy rejestrowanego bezrobocia. Wiemy, ile wyniosła na koniec lipca 2025 r. i czy wzrosła w porównaniu z poprzednimi miesiącami.

W jaki sposób GUS oblicza stopę bezrobocia?

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, stopę bezrobocia oblicza się przy wykorzystaniu danych o pracujących w gospodarce narodowej, w tym m.in. dot. pracujących w rolnictwie indywidualnym (będących składową cywilnej ludności aktywnej zawodowo) wyszacowanych na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Ile wyniosła stopa bezrobocia na koniec lipca 2025?

GUS podał najświeższe dane dotyczące stopy rejestrowanego bezrobocia. Na koniec lipca 2025 r. wyniosła 5,4 proc. wobec 5,2 proc. miesiąc wcześniej. Jak te dane przekładają się na liczbę zarejestrowanych bezrobotnych? W końcu lipca 2025 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 830,8 tys. wobec 797 tys. miesiąc wcześniej.

Szacunki MRPiPS

Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5 proc. na koniec lipca 2025 r. (wobec 5,1 proc. miesiąc wcześniej). W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 4,9 proc. na koniec 2025 r. i 4,8 proc. na koniec 2026 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 2016-2025

Poniższa tabela przedstawia stopę bezrobocia rejestrowanego w okresie od 2016 do 2025 r. z podziałem na miesiące. Widoczny jest wzrost bezrobocia w porównaniu z poprzednim rokiem.