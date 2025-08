Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w piątek, że dzięki podpisanej umowie wykonawczej na kolejne czołgi K2, w tym pierwsze w spolonizowanej wersji, Polska zyskuje zdolność do produkcji czołgów.

Minister obrony bierze w piątek udział w uroczystości podpisania umowy wykonawczej na pozyskanie kolejnych 180 czołgów K2, w tym pierwsze 64 czołgów w konfiguracji K2PL. Podpisana pomiędzy Agencją Uzbrojenia a południowokoreańskim koncernem Hyundai Rotem opiewa na 6,7 mld dol.

Kosiniak-Kamysz, nawiązując do 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, podkreślił, że umowa podpisana została także, by uczcić pamięć o powstańcach. - Żeby ich ofiara życia nie została zmarnowana, musieliśmy odrobić trudną lekcję, przyjąć ją i zdać sobie sprawę, że tak długo, jak będziemy przygotowani do najtrudniejszych wydarzeń, tak długo, jak będziemy inwestować w swoje bezpieczeństwo, tak ta ofiara ich życia nigdy nie pójdzie na marne - powiedział.

Szef MON zauważył, że umowa zakłada także dostarczenie wozów towarzyszących oraz cały pakiet treningowy i serwisowo-naprawczy.

Zaznaczył też, że dzięki umowie Polska zyskuje zdolności do produkcji czołgów. 61 z 64 czołgów w spolonizowanej konfiguracji ma być bowiem już w pełni wyprodukowane w naszym kraju w zakładach „Bumar-Łabędy”. Pierwsze dostawy czołgów z piątkowej umowy mają zacząć trafiać do Polski już w przyszłym roku, produkcja zaś ruszy w latach 2028-2030. (PAP)

