48-letni Magiera będzie współpracował z Urbanem w roli drugiego trenera kadry. To były piłkarz m.in. Rakowa Częstochowa i Legii Warszawa. Następnie był asystentem Urbana w stołecznym zespole, później samodzielnym trenerem Legii, prowadził też Zagłębie Sosnowiec, reprezentację Polski do lat 20 i 19, a ostatnio Śląsk Wrocław, z którym najpierw wywalczył wicemistrzostwo kraju, a w minionym sezonie, pracując przez niespełna pół rozgrywek, miał udział w jego spadku z ekstraklasy.

Piłka nożna. Kto będzie pracował z nowym selekcjonerem kadry narodowej?

Wśród asystentów będą też Marcin Prasoł i Grzegorz Staszewski, którzy z Urbanem współpracowali już w Górniku Zabrze. Pierwszy z nich ponadto był w sztabie selekcjonera Adama Nawałki w trakcie eliminacji mistrzostw świata 2018, a samodzielnie w latach 2022-23 prowadził przez rok pierwszoligowy Górnik Łęczna.

- Zostałem z trenerami, z którymi pracowałem w Górniku Zabrze, mam na myśli moich asystentów Marcina Prasoła czy Grześka Staszewskiego. A jako drugi trener, bardziej doświadczony Jacek Magiera, z którym też miałem przyjemność pracować w Legii Warszawa i się znamy - przedstawił najbliższych współpracowników na kanale PZPN Łączy nas Piłka.

Zwrócił uwagę, że choć Magiera po wielu latach wraca do roli asystenta, to nie może tego traktować w kategoriach kroku w tył, a może stanowić trampolinę np. do tego, żeby w przyszłości zostać pierwszym trenerem kadry. - Ma cechy pedagogiczne, a w pierwszej reprezentacji też pokazują się młodzi zawodnicy, których trzeba odpowiednio pokierować - wspomniał.

Wśród współpracowników nowego selekcjonera kadry piłkarskiej znany wszystkim bramkarz

Jak przekazał na kanale związkowym Łączy nas Piłka, będzie dwóch trenerów od przygotowania bramkarzy - Młynarczyk i Andrzej Dawidziuk.

71-letni Młynarczyk to jeden z najlepszych i najbardziej znanych polskich bramkarzy. Z drużyną narodową wystąpił w mundialach w Hiszpanii (1982), gdzie biało-czerwoni zajęli trzecie miejsce, i cztery lata później w Meksyku, gdy w kadrze był też Urban. W reprezentacji rozegrał 42 mecze. Występował w Widzewie Łódź, francuskiej Bastii i FC Porto, z którym wywalczył Puchar Europy. W Portugalii rozpoczął pracę z bramkarzami, był w sztabach reprezentacji Polski prowadzonej przez Andrzeja Strejlaua, Jerzego Engela, Zbigniew Bońka i - krótko - Leo Beenhakkera. W ostatnich latach współpracował z trenerami drużyny młodzieżowej.

- Józio ma swoje lata, mówi się, że PESEL robi swoje, ale wydaje się, że nie w jego przypadku. Jest w znakomitej formie fizycznej i nie ulega wątpliwości, że to jest osobowość - tłumaczył Urban, który jednak zaznaczył, że głównym odpowiedzialnym za bramkarzy - jak powiedział: „pierwszym, dyrygującym” - będzie Dawidziuk.

56-letni szkoleniowiec od lat jest związany z PZPN, ale pracuje także klubach. W reprezentacji Polski pojawił się już w sztabie Leo Beenhakkera prawie dwie dekady temu.

Za przygotowanie fizyczne ma odpowiadać Cesar Sanjuan-Szklarz. To trener urodzony w Polsce, a wychowany w Meksyku, który pracował najpierw w Legii Warszawa, potem przeniósł się do Górnika Zabrza. W obu klubach współpracował z Urbanem. - Pracuje ze mną 10 lat albo więcej - uzasadnił selekcjoner.

Urban poinformował jednocześnie, że zostaje w kadrze dotychczasowy cały sztab medyczny, fizjoterapeuci, kitmani czy kucharz, tj. wszyscy ludzie z zaplecza. - Nie zwykłem rezygnować z ludzi, których nie znam - podkreślił.

Kiedy pierwsze zgrupowanie piłkarzy?

Pierwsze zgrupowanie kadry pod wodzą Urbana i jego sztabu rozpocznie się 1 września. Trzy dni później nastąpi debiut nowego selekcjonera w meczu w Rotterdamie z Holandią w eliminacjach mistrzostw świata.(PAP)

