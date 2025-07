Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty mówił w środę dziennikarzom, że podczas rozmów liderów koalicyjnych ugrupowań ws. rekonstrukcji rządu nie ma dyskusji o zmianie umowy koalicyjnej, a marszałek Sejmu, lider Polski 2050 na tych spotkaniach nigdy się tego nie domagał. Pytany, czy Polska 2050 będzie miała stanowisko wicepremiera, Czarzasty przypomniał, że kwestię wicepremierów reguluje umowa koalicyjna, a ona nie będzie zmieniana.

Gramatyka: Polsce 2050 zostanie zaoferowane stanowisko wicepremiera. Ja już to wiem

Gramatyka powiedział w czwartek w Studiu PAP, że umowa koalicyjna musi zostać zmieniona choćby dlatego, że zmieni się liczba reprezentantów poszczególnych koalicjantów w ministerstwach. - Temat zmiany umowy musi być, dlatego że ja już wiem, że stanowisko wicepremiera zostanie zaoferowane Polsce 2050 - dodał wiceminister cyfryzacji. Podkreślił, że umowa koalicyjna powinna odzwierciedlać stan liczebny w Sejmie, który od czasu podpisania obowiązującej umowy zmienił się na niekorzyść Lewicy.

Rekonstrukcja rządu. Kto wskaże wicepremiera reprezentującego w rządzie Polskę 2050?

Gramatyka poinformował, że o tym, kto zostanie wskazany na wicepremiera z ramienia Polski 2050 będzie decydował klub parlamentarny. Dodał, że jest kilku kandydatów. Nie sprecyzował, kto, ale wymienił kilka nazwisk - jak mówił - osób z doświadczeniem, które mogą objąć dowolną funkcję rządową i sprawować ją dobrze: Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, Paulinę Hennig-Kloskę, Adrianę Porowską, Michała Kobosko i Joannę Muchę.

Gramatyka poinformował też, że klub Polski 2050 będzie akceptował też kandydata na wicemarszałka Sejmu.

Spotkanie Hołowni z politykami PiS . Czy będą kolejne odejścia z Polski 2050? Co z koalicją?

Pytany o sytuację w Polsce 2050, m.in. po spotkaniach Hołowni z politykami PiS, odejściu Izabeli Bodnar i zawieszeniu na miesiąc Tomasza Zimocha, zapewnił, że jego ugrupowanie ma się dobrze.

Dopytywany, czy będą kolejne odejścia z Polski 2050, odparł: „wszystko płynie, będą pewnie odejścia, będą pewnie przyjścia”. Dodał, że formacje polityczne czasem rosną, czasem się kurczą, a wiadomości o końcu Polski 2050 są mocno przesadzone.

Gramatyka zapewnił, że jakakolwiek współpraca Polski 2050 z PiS-em czy Konfederacją jest wykluczona. Odniósł się również do środowego głosowania w Sejmie nad ustawą o budownictwie społecznym i poparcia poprawek Polski 2050 przez PiS i Konfederację przy sprzeciwie KO i Lewicy.

- Usiłowaliśmy przekonać naszych partnerów koalicyjnych do słusznej poprawki, która zakłada dochodzenie do własności w mieszkaniach społecznych w małych miastach, w miastach poniżej 100 tysięcy mieszkańców. To są te miasta, które się w Polsce najszybciej wyludniają. Chcemy ten proces zatrzymać. O dziwo, na nasze poprawki pozytywnie zareagował PiS. To są po prostu słuszne poprawki - powiedział Gramatyka.

Sejm znowelizował w środę ustawę podwyższającą limit wydatków budżetu państwa na budownictwo społeczne. Poparł część wniosków mniejszości i poprawkę, które były zgłoszone przez Polskę 2050-TD. Zakładają one m.in. umożliwienie instytucjonalnego dojścia do własności przez SIM-y (Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe) w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców, przy czym lokale mieszkalne nie mogą być wyodrębniane na własność przed upływem 15 lat. (PAP)