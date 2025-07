Posłanka Lewicy złożyła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście. Przypomniała, że w czwartek obchodzimy 84. rocznicę mordu Żydów w Jedwabnem. - (Braun) rano był w audycji w Radiu Wnet. W tejże audycji wygłosił haniebne, skandaliczne słowa, które stanowią przestępstwo tzw. kłamstwa oświęcimskiego. Mianowicie zaprzeczył istnieniu komór gazowych w obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau - podkreśliła.

Europosel Grzegorz Braun zaprzecza istnieniu komór gazowych w Auschwitz?

Żukowska oceniła, że wyproszenie europosła ze studia nie rozwiązuje problemu, dlatego zdecydowała się złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. - To przestępstwo jest ścigane z urzędu, jest zagrożone grzywną lub karą pozbawienia wolności do lat 3, a wyrok jest podawany do publicznej wiadomości - powiedziała.

Posłanka podkreśliła, że nie ma zgody na antysemityzm, który - w jej ocenie - szerzy się w Polsce coraz mocniej. - Nie możemy dłużej pozwalać na bezkarność tego człowieka, który popełnia przestępstwo za przestępstwem - dodała. - W kolejnych sprawach są uchylane immunitety, natomiast opinia publiczna ma poczucie, że nic się nie dzieje, że państwo nic nie robi, bo on dalej chodzi, dalej jeździ, dalej mówi to, co mówi i nic się nie dzieje. Apeluję do prokuratury o objęcie tego śledztwa priorytetem, które mam nadzieję zostanie wszczęte - powiedziała.

W treści zawiadomienia Żukowska doprecyzowała, że zachowanie Brauna wypełnia znamiona przestępstwa z art. 55 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim - PAP). „Wypowiedź ta nie tylko zaprzecza historycznym faktom ustalonym przez Trybunał w Norymberdze oraz liczne instytucje naukowe i historyczne (w tym Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau), ale także może stanowić naruszenie pamięci ofiar Holokaustu” - czytamy.

Prokuratura wszczyna czynności wyjaśniające wobec europosła Brauna

Prokuratura prowadzi czynności wyjaśniające w związku z kwestionowaniem zbrodni nazistowskich w KL Auschwitz przez Grzegorza Brauna - przekazał w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście. Prok. Skiba zaznaczył, że czynności prowadzone są w kierunku naruszenia art. 55 ustawy o IPN.

Europoseł Grzegorz Braun podczas czwartkowej rozmowy w Radiu Wnet kwestionował zbrodnie nazistowskie popełniane w KL Auschwitz. Po jego słowach prowadzący audycję dziennikarz Łukasz Jankowski zdecydował się zakończyć rozmowę z Braunem. Dziennikarz powiedział, że nie będzie kontynuował dalej rozmowy gdyż „są pewne granice cynizmu politycznego, pogoni za głosami, za sensacją”.

Rozmowa prowadzona była telefonicznie - Braun był w Jedwabnem podczas rocznicy zbrodni z 10 lipca 1941 r. (PAP)