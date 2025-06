Jeszcze w poniedziałek protest wyborczy ma też złożyć - za pośrednictwem Poczty Polskiej - w imieniu Komitetu Wyborczego Rafała Trzaskowskiego pełnomocnik wyborczy komitetu Grzegorz Wójtowicz.

Tomczyk o złożonym przez siebie proteście wyborczym poinformował w poniedziałek wieczorem na platformie X. "Dzisiaj, podobnie, jak tysiące obywateli w naszym kraju, składam protest wyborczy" - powiedział Tomczyk w opublikowanym nagraniu.

Polityk sprecyzował, że protest dotyczy "konkretnych miejsc, konkretnych anomalii, gdzie doszło do zamiany głosów pomiędzy Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim". "Jedno jest pewne - każdy z nas, każdy obywatel Rzeczypospolitej musi mieć pewność, że jego głos został zaliczony na tego kandydata, na którego oddaliśmy głos" - dodał.

Zaznaczył przy tym, że nie chodzi o to, żeby podważyć wynik wyborów, a o to, żeby każdy głos "trafił na swoje miejsce zgodnie z przeznaczaniem, tak, jak chcieli głosować obywatele naszego kraju".

To nie jedyny protest wyborczy

Tomczyk poinformował też, że pełnomocnik wyborczy Grzegorz Wójtowicz także złoży w poniedziałek osobny protest, tym razem w imieniu Komitetu Wyborczego Rafała Trzaskowskiego.

Wójtowicz poinformował w rozmowie z PAP, że protest zostanie złożony za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Poniedziałek to ostatni dzień na składanie w Sądzie Najwyższym protestów przeciwko wyborowi Prezydenta RP. Protest można było do godz. 16 złożyć bezpośrednio w budynku SN. Można go też nadać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Ile protestów wyborczych wpłynęło do SN?

W poniedziałek po południu Sąd Najwyższy poinformował, że wpłynęły dotychczas do niego 3 tys. protestów. Rzecznik prasowy SN sędzia Aleksander Stępkowski zaznaczył, że na pewno będzie ich znacznie więcej, gdyż wpływają one także drogą pocztową. Wcześniej, w czwartek, SN poinformował też, że zarządził przeliczenie głosów z 13 obwodowych komisji wyborczych - m.in. z Krakowa, Mińska Mazowieckiego, Grudziądza, Gdańska, Tychów i Katowic.

W II turze wyborów prezydenckich popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki zdobył 50,89 proc. poparcia, zaś konkurujący z nim kandydat Koalicji Rafał Trzaskowski uzyskał 49,11 proc. głosów. Różnica w głosach wyniosła mniej niż 370 tys. (PAP)