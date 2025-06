Oficjalne wyniki wyborów prezydenckich, w których wygrał popierany przez PiS Karol Nawrocki, PKW podała w poniedziałek 2 czerwca. Od tej daty wyborcy mają 14 dni na składanie do Sądu Najwyższego protestów przeciwko wyborowi prezydenta, co oznacza, że będzie można je składać do 16 czerwca.

Wybory prezydenckie 2025 - do kiedy będą rozpatrywane protesty wyborcze?

Treścią protestu mogą zostać objęte również okoliczności dotyczące I tury wyborów prezydenckich, która odbyła się 18 maja. Protest wyborczy można złożyć wyłącznie na piśmie; inne formy, takie jak faks, e-mail czy ePUAP, są niedopuszczalne. Złożyć go można bezpośrednio w SN lub nadać w polskiej placówce pocztowej.

Po rozpoznaniu wszystkich protestów wyborczych, na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW, Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyboru prezydenta - musi to zrobić w ciągu 30 dni od podania wyników wyboru do publicznej wiadomości, czyli do 2 lipca.

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi w 2018 r., za czasów rządów PiS, właściwa do rozpatrywania protestów wyborczych i stwierdzania ważności wyborów jest utworzona wówczas Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, której status - powołując się na orzeczenia międzynarodowych trybunałów - kwestionuje obecny rząd.

Kiedy Karol Nawrocki obejmie urząd Prezydenta RP?

Zgodnie z konstytucją kadencja prezydenta trwa pięć lat. Urzędujący prezydent Andrzej Duda rozpoczął swoją drugą kadencję 6 sierpnia 2020 r., co oznacza, że będzie pełnił swoją funkcję do 6 sierpnia 2025 r. Zgodnie z Kodeksem wyborczym nowo wybrany prezydent składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego - czyli połączonych izb Sejmu i Senatu - w ostatnim dniu urzędowania ustępującego prezydenta, czyli właśnie 6 sierpnia. Z chwilą złożenia przysięgi nowy prezydent obejmuje urząd, zaś ustępujący prezydent kończy urzędowanie.

Nowym prezydentem zostanie Karol Nawrocki, który w II turze wyborów prezydenckich uzyskał 50,89 proc. głosów. Nawrocki to historyk, od 2021 r. szef Instytutu Pamięci Narodowej, który ukończył Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2013 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. W 2017 r. został dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i funkcję tę pełnił do 2021 r. Do tej pory nie pełnił żadnych funkcji politycznych.