Z wykonanego przez Ipsos dla TVP, Polsatu i TVN sondażu exit poll Rafał Trzaskowski zdobył 50,3 proc. głosów., a Karol Nawrocki uzyskał 49,7 proc. w drugiej turze wyborów prezydenckich. Szacowana frekwencja w wyborach sięgnęła według Ipsos 72,8 proc.

"Zwyciężymy i ocalimy Polskę. Nie pozwolimy na to, aby domknęła się władza Donalda Tuska i aby monopol władzy złej, władzy, która nie dba o finanse publiczne, władzy, która zabiera nam wielkie marzenia i zabiera nam aspiracji, aby ten monopol się nie domknął" - powiedział Nawrocki po ogłoszeniu sondażowych wyników.

Karol Nawrocki: Zwyciężymy

"My w nocy musimy zwyciężyć i wiemy, że tak się stanie" - dodał. Następnie stwierdził :"Udało nam się zjednoczyć cały obóz patriotyczny w Polsce, cały obóz ludzi, którzy chcą Polski normalnej, chcą Polski bez nielegalnych migrantów, chcą Polski bezpiecznej" - mówił.

Karol Nawrocki dziękuje tym, którzy głosowali na niego w wyborach prezydenckich 2025

Dodał, że udało w ciągu tych sześciu miesięcy to, aby "wszyscy patrioci, wszyscy ludzie, którzy Polskie kochają i nie oddadzą Polski byli razem". Podziękował wszystkim tym którzy wspierali go od początku kampanii oraz tym, którzy - jak powiedział - "stanęli za Polską już w II turze wyborów". "To jest nas wspólny sukces. Zjednoczyliśmy wszystkich patriotów w całej Polsce" - powiedział Nawrocki.

