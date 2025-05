Według sondażu exit poll, wykonanego przez Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News, Rafał Trzaskowski uzyskał 30,8 proc. głosów, a popierany przez PiS Karol Nawrocki 29,1 proc. To ci kandydaci spotkają się w drugiej turze wyborów prezydenckich.

"Mówiłem, że będzie bardzo blisko i jest blisko" - powiedział Trzaskowski po ogłoszeniu wyników sondażowych.

"Cieszę się że wygrałem pierwszą turę, ale jeszcze dużo pracy przed nami. Potrzebna jest pełna determinacja, wasze głosy, przekonanie wszystkich" - powiedział kandydat KO. "Idziemy po zwycięstwo" - dodał.

Ten wynik pokazuje, jak musimy być silni i zdeterminowani - mówił po ogłoszeniu wyników exit poll kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Podkreślił, że w zwycięstwo trzeba włożyć ciężką pracę. Zaczynamy już dziś, by wygrać wybory prezydenckie - dodał.

"Ten wynik pokazuje, jak musimy być silni, jak musimy być zdeterminowani i ile jeszcze przed nami pracy, którą zaczynamy już dzisiaj, żeby wygrać wybory prezydenckie. Wiadomo to było od samego początku, dlatego wszyscy musimy tę ciężką pracę i wysiłek włożyć w to zwycięstwo, a wtedy wygra cała Polska" - powiedział Trzaskowski na swoim wieczorze wyborczym w Sandomierzu.

Podziękował przy tym swoim "przyjaciołom z koalicji 15 października" - w tym swoim kontrkandydatom Magdalenie Biejat, Szymonowi Hołowni - a także: Adrianowi Zandbergowi oraz Joannie Senyszyn.

Kandydat KO Rafał Trzaskowski zadeklarował, że jako prezydent zagwarantuje liberalizację prawa aborcyjnego, ustawę o języku śląskim, uporządkowanie sytuacji w sądownictwie, rozdział państwa od kościoła, a także podwyższenie kwoty wolnej od podatku, zgodnie z obietnicą wyborczą KO.

Podczas wieczoru wyborczego w Sandomierzu zaznaczył, że idzie po zwycięstwo m.in. po to, by rządzący wywiązali się ze wszystkich swoich obietnic.

Zapewnił, że - jeśli zwycięży - pierwszego dnia zajmie się bardzo ciężką pracą. "Gwarantuję wam ustawę, która zniesie to średniowieczne prawo antyaborcyjne. Obiecuję wam ustawę o języku śląskim. Obiecuję ustawę i wprowadzę tę ustawę, która położy kres temu, co się dzieje w polskim sądownictwie. Wreszcie będzie porządek, polskie sądy będą działać szybciej i będziemy mieli pewność co do sądowych orzeczeń" - podkreślił.

Jednym z jego priorytetów - jak zadeklarował - będzie zaradzenie kryzysowi w psychiatrii, zwłaszcza psychiatrii dziecięcej, a także deregulacja i wspieranie polskiej przedsiębiorczości. "Gwarantuję wam rozdział państwa od kościoła, zlikwidowanie Funduszu Kościelnego i również to zobowiązanie kwoty wolnej, które rząd podjął. Będę gwarantem, że kwota wolna zostanie wprowadzona" - oświadczył.

Zwrócił się też do Lewicy i kandydata Trzeciej Drogi Szymona Hołowni.

Jeżeli Lewica mówi mi o mieszkalnictwie, to przyspieszymy, jeśli chodzi o mieszkania dla młodych ludzi. Będziemy je budować, samorząd będzie je budować. I zwracam się do Szymona Hołowni – tak, ludzie są najważniejsi. Razem to zrobimy, ludzie i obywatele będą zawsze najważniejsi

- powiedział.

Stwierdził też, że jego konkurent, popierany przez PiS Karol Nawrocki, jest radykalny i konfliktowy, "to nie jest Andrzej Duda"