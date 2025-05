"Byliśmy za tym, żeby tę ustawę prezydent podpisał, bo uważamy, że to był pierwszy krok w stronę uporządkowania systemu (...) Uważamy, że w tym samym momencie należałoby zacząć dyskusję o tym, jak to finansowanie (ochrony zdrowia - PAP) uporządkować, żeby je zwiększyć" - oceniła Konfederacja Lewiatan w komentarzu dla PAP.

W komentarzu zwrócono uwagę, że Polski Ład wprowadził "bardzo duże zamieszanie" i "kilkanaście wariantów płacenia składki". Lewiatan zaznaczył przy tym, że zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji systemu ochrony zdrowia, a podpisanie przez prezydenta ustawy obniżyłoby wpływy na ochronę zdrowia.

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka przekazała, że ustawa budzi poważne wątpliwości w zakresie sprawiedliwości społecznej i jest sprzeczna z zasadami konstytucji. Jak mówiła minister, obecna sytuacja w ochronie zdrowia to "wielomiliardowy deficyt, niezatwierdzony plan finansowy NFZ–u na bieżący rok, niezapłacone nadwykonania za ostatni kwartał ubiegłego roku, eksperci wskazujący na potencjalny brak płynności w drugim półroczu bieżącego roku – brak możliwości finansowania na bieżąco świadczeń opieki zdrowotnej". Dodała, że w obecnej sytuacji demograficznej, kiedy polskie społeczeństwo się starzeje, nakłady na świadczenia zdrowotne powinny być zwiększane. "Ta ustawa jest krokiem w drugą stronę" - dodała.

Zawetowana ustawa przewidywała obniżenie od 2026 r. składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Zmiana dotyczyłaby 2,5 mln prowadzących działalność gospodarczą i kosztowałaby budżet państwa 4,6 mld zł (o tyle miałyby się zmniejszyć wpływy ze składki zdrowotnej). Zakładała wprowadzenie dwuelementowej podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – do pewnego poziomu byłaby ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów – procentowa.

Pod koniec kwietnia premier Donald Tusk zapowiedział, że jeśli prezydent zawetuje obniżenie składki zdrowotną dla przedsiębiorców, to podejmie kroki, by wrócić do tego tematu po wyborach prezydenckich.

Obniżkę składki zdrowotnej dla przedsiębiorców Sejm uchwalił 4 kwietnia głosami KO, Polski 2050-TD i PSL-TD. Politycy koalicji rządzącej argumentowali, że chcą w ten sposób odciążyć prowadzących działalność gospodarczą, których składka została podwyższona przez rząd Mateusza Morawieckiego w ramach Polskiego Ładu. Przeciwko obniżeniu składki byli posłowie PiS, Lewicy i koła Razem. Konfederacja wstrzymała się od głosu.