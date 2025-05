Problem jest pozostałością umów o regulacji granic pomiędzy Polską i Czechosłowacją, podpisanych w 1959 r. Pod naciskiem ZSRR przeprowadzono wówczas operację wyrównywania granicy, by łatwiej było ją patrolować. W efekcie Polska oddała Czechom 1205 ha, dostając w zamian jedynie 837 ha. Pozostał dług w wysokości blisko 370 ha. Do tematu powrócono dopiero w 1992 r. Trzy lata później powołano do życia wspólną Komisję Graniczną, mającą ustalić, które grunty Czechy przekażą Polsce.

Czesi od początku niezbyt przychylnym okiem patrzyli na pomysł zmniejszenia terytorium swego kraju, proponując Polsce odszkodowanie. Nasza strona odrzucała jednak takie rozwiązanie. W efekcie negocjacji w 2015 r. strona czeska przygotowała wykaz działek, które mogłaby zwrócić Polsce. Szybko jednak wycofała się z wcześniejszych ustaleń. Nie pomogły rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego w 2021 r. czy negocjacje ministra Radosława Sikorskiego w październiku 2024 r. Polska nie zamierza jednak odpuszczać.

„W 2025 r. planowane jest wznowienie polsko-czeskich konsultacji na szczeblu eksperckim, których celem będzie przedstawienie stanowiska stron w odniesieniu do sposobu uregulowania czeskiego długu terytorialnego” – zapewnia w odpowiedzi na interpelację poselską Władysław Teofil Bartoszewski, wiceminister spraw zagranicznych.

MSZ prosi też posłów o wsparcie, twierdząc, iż odpowiednie stanowisko Sejmu w tej sprawie mogłoby wywrzeć na naszych południowych sąsiadów dodatkowy nacisk. Pomysł spodobał się w Sejmie. W ocenie posła Marcina Bosackiego, członka komisji spraw zagranicznych, trzeba jednak działać ostrożnie. Sądzi on, iż fakt, że Czechy są obecnie naszym bliskim sojusznikiem, może pomóc załatwić tę drażliwą sprawę.

– Skoro oba rządy w rzeczach fundamentalnych myślą podobnie, to być może też po stronie czeskiej będzie wreszcie determinacja do tego, żeby sprawę rozwiązać. Nie wykluczam tego, że parlament by się w to włączył – mówi DGP poseł Bosacki.

Ciekawa propozycja Czechów

W oficjalnych komunikatach MSZ zapewnia, że w grę wchodzi jedynie rekompensata terytorialna, a nie finansowa. Tymczasem, jak nieoficjalnie dowiedział się DGP, nasza strona miała zasugerować Czechom pod koniec ubiegłego roku inny pomysł na załatwienie ciągnącej się od 66 lat sprawy. I to taki, który już spodobał się Czechom.

– Według moich informacji samo ustalanie na nowo granicy i jej przesuwanie będzie droższe niż wartość ziemi, która miała być przekazana na drugą stronę. A w tym samym czasie polska ambasada w Pradze zbudowana jest na mocy umowy jeszcze z międzywojnia – uchyla rąbka tajemnicy Martin Půta, hetman (odpowiednik polskiego marszałka województwa) Kraju Libereckiego.

Pałac w centrum Pragi dla Polski?

Chodzi o nieruchomość w byłym pałacu Fürstenbergów, którą Polska dzierżawi od 1934 r. Temat zakupu przez Polskę tego zabytkowego obiektu pojawiał się już w 2010 r, jednak ostatecznie sprawy nie udało się sfinalizować. Teraz, w ocenie przedstawiciela czeskiej administracji, dzierżawę można by zamienić na własność.

– U nas to są prywatne grunty rolnicze i rolnicy musieliby się rozliczać i załatwiać wszystko po polskiej stronie, razem z subwencjami unijnymi. I takie przekazanie ziemi narobiłoby więcej złego niż dobrego. I moje pytanie jest takie, czemu dobrzy sąsiedzi nie załatwią sprawy tak, że Czesi przekażą Polsce teren wokół ambasady i tym spłacą dług graniczny? – mówi Martin Půta.

Polskie MSZ prowadzi obecnie z Czechami rozmowy na temat ustalenia terminu, w którym delegacje znów mogłyby się spotkać i wznowić negocjacje na temat długu granicznego. Politycy zdają sobie sprawę, że na przeszkodzie szybkiego załatwienia sprawy stanąć mogą wybory parlamentarne w Czechach. Te bowiem zaplanowano na jesień 2025 r.

„Ze względu na mające się odbyć w tym roku wybory parlamentarne i w konsekwencji możliwą zmianę rządu należy przypuszczać, że strona czeska nie będzie dążyła do szybkiego zakończenia sprawy” – przyznaje minister Bartoszewski.

Z ostatnich sondaży wynika, iż szansę na powrót do władzy ma partia byłego premiera Andreja Babiša, ciesząca się poparciem ponad 33 proc. ankietowanych. Za jego poprzednich rządów w latach 2017–2021, temat długu granicznego był skutecznie odsuwany na dalszy plan. Wtedy też strona czeska nie odniosła się do nacisków Polski, by ustalić konkretną listę gruntów, mających podlegać oddaniu. ©℗