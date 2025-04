Liczba ludności w Polsce pod koniec 2024 r. spadła o 147 tys. wobec roku 2023 i wyniosła 37 mln 489 tysięcy - podał we wtorek GUS. Wyliczył, że wskaźnik starości wynosi 141; oznacza to, że na 100 dzieci w wieku 0-14 lat przypada 141 osób powyżej 65 lat.

Jak podał GUS w publikacji "Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym", pod koniec ubiegłego roku liczba ludności Polski wyniosła 37 mln 489 tys., czyli o ponad 147 tys. mniej niż w końcu 2023 r. To oznacza, że na każde 10 tys. ludności ubyło 39 osób. Dodał, że liczba ludności zmniejsza się począwszy od 2012 roku.

Z publikacji wynika, że w najbliższej perspektywie nie należy oczekiwać znaczących zmian, zapewniających stabilny rozwój demograficzny. Wskazuje na to - według autorów publikacji - bardzo niski poziom urodzeń, wysoka liczba zgonów, a także niższa niż w 2023 r. liczba zawartych małżeństw.

Niski poziom przyrostu naturalnego

Na zmiany w liczbie ludności w ostatnich latach wpływ ma przede wszystkim przyrost naturalny, który pozostaje ujemny począwszy od 2013 r. W 2024 r. - jak podał GUS - liczba urodzeń była niższa od liczby zgonów o prawie 157 tys. To oznacza, że współczynnik przyrostu naturalnego (na 1000 ludności) wyniósł -4,2 i obniżył się o 0,6 pkt proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Jednocześnie, co podkreślono, w ubiegłym roku wzrosła liczba zgonów, przekraczając o blisko 32 tys. średnioroczną wartość od 1970 r. z ostatnich 50 lat (409 tys. do 377 tys.). "Niekorzystna sytuacja w zakresie umieralności oraz dzietności w 2024 r. przyczyniły się do niskiego poziomu przyrostu naturalnego" - podano.

Wzrost indeksu starości

GUS zwrócił też uwagę na wzrost indeksu starości. W 2024 roku wyniósł on 141 - oznacza to, że na 100 „wnuczków” (dzieci w wieku 0-14 lat) przypada 141 „dziadków”, tj. osób w wieku 65 i więcej lat. Wyliczono, że różnica w wielkości tych populacji wynosi 2,2 mln na niekorzyść dzieci. Przypomniano, że indeks starości w 2023 r. wynosił 133. "W przyszłości będzie skutkować zmniejszaniem się podaży pracy i utrudnieniami w systemie zabezpieczenia społecznego w wyniku wzrostu liczby i odsetka osób w starszym wieku" - czytamy w publikacji.

Obecnie najmłodszą strukturą wieku charakteryzują się województwa: pomorskie, małopolskie i wielkopolskie, a województwami z najmniej korzystnymi parametrami struktury wieku ludności są: opolskie, świętokrzyskie i łódzkie.