"Potwierdzamy nasze pryncypialne stanowisko podczas dzisiejszego spotkania delegacji Ukrainy z partnerami w Londynie. Ukraina jest gotowa do negocjacji, ale nie do kapitulacji. Nie będzie porozumienia, które da Rosji silniejsze podstawy do przegrupowania (wojsk) i powrotu do (jeszcze) większej przemocy" - napisała Swyrydenko w komunikacie na platformie X (https://tinyurl.com/mus28wu2).

Według przedstawicielki ukraińskiego rządu pełne zawieszenie broni - na lądzie, w powietrzu i na morzu - jest niezbędnym pierwszym krokiem w negocjacjach pokojowych. "Jeśli Rosja zdecyduje się na pauzę na ograniczoną (skalę), Ukraina odpowie tym samym" - zazpewniła.

W ocenie Swyrydenko ukraiński naród nie zaakceptuje zamrożonego konfliktu pod przykrywką pokoju i nigdy nie uzna okupacji Krymu przez Rosję. "A jeśli nie zostanie (nam) przyznane członkostwo w NATO, Ukraina będzie wymagać wiążących gwarancji bezpieczeństwa - wystarczająco silnych, by powstrzymać przyszłą agresję i wystarczająco jasnych, by zapewnić trwały pokój" - oznajmiła ministra.

Wcześniej wiceprezydent USA J.D. Vance, cytowany przez agencję Bloomberga, oświadczył, że Rosja i Ukraina będą musiały dokonać wymiany terytoriów, aby osiągnąć porozumienie w sprawie zakończenia wojny.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha i minister obrony tego kraju Rustem Umierow rozpoczęli w środę w Londynie spotkanie ze swoimi brytyjskimi odpowiednikami, Davidem Lammym i Johnem Healeyem.

Według szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Andrija Jermaka, Kijów i Londyn będą omawiać sposoby osiągnięcia pełnego i bezwarunkowego zawieszenia broni jako pierwszego kroku na rzecz pełnowartościowego uregulowania konfliktu i osiągnięcia sprawiedliwego, trwałego pokoju.