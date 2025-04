O śmierci papieża Franciszka poinformowało watykańskie biuro prasowe. Ojciec Święty odszedł w poniedziałek o godz. 7.35 rano. Miał 88 lat. Zmarł w czasie rekonwalescencji po ciężkim zapaleniu płuc, dzień po tym, gdy przybył na błogosławieństwo Urbi et Orbi, by pozdrowić wiernych. We wpisach w mediach społecznościowych zmarłego papieża żegnają politycy, wśród nich premier Donald Tusk. "Papież Franciszek nie żyje. Dobry, ciepły i wrażliwy człowiek. Niech spoczywa w pokoju" - napisał na X.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak Kamysz podkreślił, że "pierwszego jezuitę stojącego na Stolicy Apostolskiej zapamiętamy jako odznaczającego się skromnością orędownika pokoju, który dba o każdego człowieka niezależnie od wiary i pochodzenia". "Otwierał Kościół na nowe czasy z poszanowaniem Jego niezmiennych praw. Niech spoczywa w pokoju" - czytamy.

Również wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwrócił uwagę, że papież Franciszek "chciał zmieniać Kościół i Watykan". "Miał odwagę mówić to, na co inni przymykali oczy. Cześć Jego pamięci" - stwierdził.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia napisał: "Papież Franciszek nie żyje. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie". Zaś marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska przekazała na swoim profilu: "Zmarł Papież Franciszek. Niech spoczywa w pokoju".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak również upamiętnił papieża Franciszka na swoich mediach społecznościowych. "Żegnamy Ojca Świętego Franciszka. Papieża w trudnych czasach. Cześć Jego Pamięci!" - czytamy w jego wpisie.

Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska podkreśliła, że papież Franciszek wniósł do Kościoła "ducha otwartości, dialogu i bliskości z drugim człowiekiem". "Pokój Jego duszy" - napisała na X.

Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że zapamiętał Franciszka jako niezwykle skromnego człowieka. "Niech spoczywa w pokoju" - dodał.

Papieża Franciszka wspomniał też Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski. "Jego wizja solidarności społecznej i mocny sprzeciw wobec polityki wykluczenia ubogich, słabych, chorych i głodnych na zawsze pozostanie w pamięci naszego świata" - napisał. (PAP)

