W debacie prezydenckiej Karola Nawrockiego z Rafałem Trzaskowskim muszą uczestniczyć wszystkie media, a nie tylko te prorządowe, bo wtedy taka debata nie ma żadnego sensu - podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski w środę opublikował nagranie na platformie X, w którym zaproponował popieranemu przez PiS kandydatowi Karolowi Nawrockiemu debatę w najbliższy piątek, 11 kwietnia, w Końskich (Świętokrzyskie). Nawrocki po kilku godzinach odpowiedział, że jest gotowy do debaty; postawił jednak warunek - w debacie udział mają wziąć wszystkie telewizje.

Szef sztabu Nawrockiego, poseł PiS Paweł Szefernaker na X zwrócił się do szefowej sztabu Trzaskowskiego Wioli Paprockiej z propozycją spotkania w środę o godz. 15, by ustalić zasady tej debaty.

Szef PiS pytany podczas środowej konferencji prasowej, na jakich warunkach powinna być przeprowadzona ta debata, odparł, że "na zasadach prostych". "To znaczy, że dwie strony muszą się porozumieć. Jest zaproszenie na godz. 15 dla pani Paprockiej" - powiedział Kaczyński. Dodał, że szefowa sztabu Trzaskowskiego "podobno nie przyjęła tego zaproszenia".

"Jest oczywiste, że (na debacie) muszą być wszystkie media, a nie tylko te prorządowe, bo wtedy po prostu debata nie ma żadnego sensu. No i że powinna tam być odpowiednia swoboda zadawania pytań, także tych nieprzyjemnych" - mówił Kaczyński. "A pana Trzaskowskiego jest o co pytać w wielu kwestiach" - ocenił.

Kaczyński dodał, że Nawrocki przyjął wyzwanie Trzaskowskiego. "Teraz jest tylko kwestia ustalenia warunków. Bo takich warunków, że są tylko trzy telewizje, które są przeciwko nam, to takich warunków raczej pan Nawrocki nie przyjmie, bo może się źle skończyć. Nie dlatego, że będzie gorszy czy nie będzie miał argumentów, tylko że to tak zostanie zorganizowane" - zaznaczył Kaczyński.

To właśnie w Końskich pod koniec marca Nawrocki wezwał Trzaskowskiego do debaty na temat bezpieczeństwa, przypominając, że w kampanii prezydenckiej w 2020 r. nie wziął on udziału w debacie organizowanej w tej miejscowości. "Mam nadzieję, że w ciągu ostatnich pięciu lat pierwiastek męskości Rafała Trzaskowskiego jest już na odpowiednim poziomie i nie stchórzy" - stwierdził wówczas Nawrocki.

Pięć stacji: TVP, TVN24, Polsat News, TV Republika i telewizja wPolsce24 wyraziło już chęć transmitowania w piątek debaty między Trzaskowskim i Nawrockim. Sztaby obu kandydatów zadeklarowały udział w różnych spotkaniach uzgodnieniowych ws. debaty.