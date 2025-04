Sejmowa komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała w środę część poprawek Senatu do noweli Ordynacji podatkowej. Wykreślają one m.in. zapis o likwidacji monopolu Poczty Polskiej na dostarczanie przesyłek urzędowych.

Komisja finansów publicznych opowiedziała się w środę za przyjęciem części poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsza z nich dotyczy usunięcia z ustawy przepisów, na mocy których przesyłki urzędowe mogłyby być dostarczane przez innych operatorów niż operator wyznaczony, którym jest Poczta Polska. Te przepisy zakończyłyby monopol Poczty na dostarczanie przesyłek m.in. z urzędów skarbowych.

Komisja jednocześnie negatywnie oceniła inne poprawki Senatu, które nie wypływały merytorycznie na projektowaną ustawę.

"Po dyskusji z ministrem cyfryzacji oraz z Urzędem Komunikacji Elektronicznej doszliśmy do wniosku, że część tych uwag jest zasadna i potrzebujemy więcej czasu, żeby je przeanalizować i wprowadzić rozwiązania, które będą gwarantowały to co powinno być zagwarantowane tj. wysłanie listu i pewność, że ten list dotrze w określonym terminie" - podkreślił obecny podczas posiedzenia komisji wiceminister finansów Jarosław Neneman.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej dotyczy również m.in. objęcia oprocentowaniem nadpłaty podatku – powstałej w wyniku korzystnego dla podatnika orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – w czasie od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu. Takie same zasady, dotyczące oprocentowania, będą dotyczyć nadpłat, które powstały w wyniku orzeczeń Trybunału.

Nowelizacja ujednolica terminy dotyczące doręczeń pism urzędowych do 14 dni (w przypadku doręczeń hybrydowych przewidziany był 15 dniowy termin doręczenia).

Poprawki Senatu oceni Sejm podczas głosowania na posiedzeniu plenarnym.