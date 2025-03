Od 1 lutego 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odnotował wpływ około 3 milionów wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Rozpocznie się on 1 czerwca 2025 r. i potrwa do 31 maja 2026 r. Złożenie wniosku do końca czerwca 2025 r. gwarantuje wypłatę z wyrównaniem od 1 czerwca.