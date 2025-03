W czwartek rano w Najwyższej Izbie Kontroli (NIK) pojawił się były premier i wiceprezes PiS, Mateusz Morawiecki. Celem wizyty było przesłuchanie w charakterze świadka, dotyczące m.in. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS), GetBack oraz Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

Szef NIK, Marian Banaś, wyjaśnił w czwartek na antenie RMF FM, że wezwanie Morawieckiego jest zgodne z przepisami ustawy o NIK. Kontrolerzy zamierzali zbadać kilka obszarów, w których przewija się wątek byłego premiera. Sprawy dotyczą RARS, GetBack oraz PFR. Jak podkreślił Banaś, celem przesłuchania jest ustalenie ewentualnej odpowiedzialności Morawieckiego.

Rozbieżne informacje o przedmiocie przesłuchania

Przed wejściem do NIK, Morawiecki oświadczył, że według jego wiedzy przesłuchanie nie dotyczy GetBack. Zaznaczył, że tematem rozmowy będą najprawdopodobniej fundusze antycovidowy oraz wsparcia Ukrainy. Były premier zwrócił uwagę, że wezwanie było niejasne. „Cieszę się, że dziennikarze TVN-u mają lepsze informacje z NIK niż ja” — dodał ironicznie.

Kontrola RARS i współpraca z prokuraturą

NIK zapowiedziała, że raport z kontroli RARS zostanie przedstawiony w maju 2025 roku. Według rzecznika NIK, Marcina Marjańskiego, kontrola ta jest obszerna i rozpoczęła się w październiku 2024 roku. W sprawie nieprawidłowości w RARS śląski pion Prokuratury Krajowej prowadzi postępowanie od 12 kwietnia 2024 roku. Podstawą były materiały zebrane przez CBA oraz zawiadomienia od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Zarzuty i nieprawidłowości w RARS

Do tej pory osiem osób usłyszało łącznie 21 zarzutów. Dotyczą one m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz przekroczenia uprawnień. Wydatkowano co najmniej 340 mln zł z pominięciem procedur Prawa zamówień publicznych. Michał K., były prezes RARS, oczekuje na ekstradycję z Wielkiej Brytanii. Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił mu listu żelaznego. Paweł S., twórca marki Red is Bad, opuścił areszt za poręczeniem majątkowym.