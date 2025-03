Premier Donald Tusk zapowiada zawieszenie prawa do składania wniosków o azyl – rząd przyjmie rozporządzenie w środę wieczorem.

W środę prezydent Andrzej Duda, który poinformował o podpisaniu ustawy ws. ograniczenia prawa do azylu, mówił również o rozporządzeniu zapowiedzianym we wtorek przez premiera Donalda Tuska. "Panie premierze, zapraszam do wprowadzenia tego rozporządzenia w życie i zapraszam do podejmowania aktywnych działań w przedmiocie obrony polskiej granicy" - zwrócił się do szefa rządu.

Informację o przygotowywanym przez MSWiA rozporządzeniu Rady Ministrów ws. czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej opublikowano w środę w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Tego samego dnia premier przekazał na platformie X, że "jeszcze dziś wieczorem rząd przyjmie rozporządzenie zawieszające prawo do składania wniosków o azyl". "Tak jak zapowiadałem - bez chwili zwłoki" - podkreślił Tusk.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Zgodnie z jej zapisem, Rada Ministrów może - na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych - wprowadzić rozporządzeniem czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, przedłużyć to ograniczenie albo je znieść. Celem takiego działania jest "potrzeba zapobieżenia destabilizacji sytuacji wewnętrznej" na terytorium Polski oraz "możliwie jak najmniejsze ograniczenie praw cudzoziemców zamierzających ubiegać się o udzielenie ochrony międzynarodowej".

Jak wskazano, istotą planowanych rozwiązań jest wprowadzenie, w drodze rozporządzenia, czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. "Ograniczenie ma zostać wprowadzone na okres 60 dni od dnia wejścia w życie regulacji i obowiązywać na granicy państwowej z Republiką Białorusi" - wyjaśniono.

Przekazano, że przyczyną opracowania projektowanych rozwiązań jest "zaobserwowany gwałtowny wzrost liczby podejmowanych prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy".

"W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 20 marca 2025 r. zanotowano 2227 takich prób, z czego w samym marcu były to 1383 przypadki. Obserwowana tendencja odpowiada trendom wzrostowym w okresie wiosennym w latach 2023-2024, w związku z czym prawdopodobny jest dalszy, znaczący wzrost w nadchodzących miesiącach. W dalszym ciągu dochodzi do agresywnych i zaplanowanych zachowań ze strony osób znajdujących się za techniczną zaporą, stwarzających ryzyko dla życia i zdrowia polskich funkcjonariuszy i żołnierzy, a także zniszczeń pojazdów służbowych" - wskazano.

Jak podano, "analiza obecnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy prowadzi do wniosku, że zostały spełnione przesłanki wprowadzenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej", tj. "ma miejsce instrumentalizacja – podejmowane w ramach instrumentalizacji działania stanowią poważne i rzeczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub społeczeństwa a wprowadzenie ograniczenia jest niezbędne do zapobieżenia temu zagrożeniu".

Jednocześnie, jak zaznaczono, podejmowane dotąd środki okazały się niewystarczające do wyeliminowania zagrożenia.

Za projekt odpowiada wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, a planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to I kwartał 2025 r. (PAP)