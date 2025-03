Poseł Dariusz Matecki został w piątek rano zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdy był w drodze do Prokuratury Krajowej - poinformował pełnomocnik posła, adw. Kacper Stukan. Zatrzymany poseł PiS jeszcze dziś zostanie doprowadzony do Prokuratury Krajowej. - Usłyszy zarzuty popełnienia 6 przestępstw i przesłuchany w charakterze podejrzanego - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Pełnomocnik Dariusza Mateckiego, adwokat Kacper Stukan poinformował PAP, że poseł wyraża zgodę na podawanie pełnego nazwiska.

Sejm w czwartek wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Mateckiego. W środę Matecki sam zrzekł się immunitetu. Wniosek prokuratury dotyczący posła PiS ma związek ze śledztwem ws. Funduszu Sprawiedliwości, a także z zatrudnieniem Mateckiego w Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Pełnomocnik posła adwokat Kacper Stukan poinformował, że Matecki został o godzinie 8.45 zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak podkreślił, poseł był wtedy w drodze do siedziby Prokuratury Krajowej; planował sam się w niej stawić o godzinie 9.

Sześć przestępstw

Informację o zatrzymaniu posła przekazał też rzecznik prasowy ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński. Poinformował, że po zakończeniu czynności Matecki zostanie przewieziony do Prokuratury Krajowej.

Według komunikatu PK, poseł PiS jeszcze w piątek będzie miał przedstawione zarzuty popełnienia sześciu przestępstw i zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego. "Zatrzymanie było konieczne przede wszystkim z powodu uzasadnionej obawy bezprawnego utrudniania postępowania oraz potrzeby niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego" - podała Prokuratura Krajowa.

Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu posłowi Mateckiemu, jego zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie trafił do Sejmu pod koniec lutego. W środę komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych zarekomendowała Sejmowi uchylenie Mateckiemu immunitetu i wyrażenie przez Sejm zgody na jego tymczasowe aresztowanie. Później tego dnia poseł PiS poinformował na sali plenarnej, że zrzeka się immunitetu.

Poseł tłumaczył, że jest to jego "honorowe zobowiązanie wobec obywateli" pomimo tego, że nie zgadza się z zarzutami prokuratury.

Zrzeczenie się immunitetu

W czwartek komisja regulaminowa uznała wniosek Mateckiego o zrzeczeniu się immunitetu za spełniający "wymogi formalnej poprawności". Jednocześnie tego dnia Sejm w głosowaniu wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła

Zrzeczenie się immunitetu przez posła otworzyło prokuraturze drogę do dalszych czynności, zaś zgoda Sejmu na zatrzymanie i areszt pozwala prokuraturze skierować ewentualny wniosek do sądu o zastosowanie aresztu. O tym, czy taki ewentualny areszt byłby zastosowany, zdecyduje sąd.

Poseł Matecki mówił, że już wcześniej chciał zeznawać ws. podejrzeń prokuratury, jednak prokuratura nie wyrażała na to zgody. Poseł przybył w tym celu do siedziby Prokuratury Krajowej także w czwartek. Prokuratura już wcześniej wyjaśniała, że nie chce przesłuchiwać Mateckiego jako świadka, - który składa zeznania - ale postawić posłowi zarzuty i przesłuchać go jako podejrzanego.

Prokuratura chce przesłuchać Mateckiego w charakterze podejrzanego, dlatego zwróciła się z wnioskiem do Sejmu o zgodę na uchylenie posłowi immunitetu - bez jego zgody nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Prokuratura czekała więc na dokumentację Sejmu dotyczącą rozpoznania jej wniosku.

Sprawa związana z Funduszem Sprawiedliwości

Wniosek prokuratury miał związek ze śledztwem ws. Funduszu Sprawiedliwości - według prokuratury Matecki uczestniczył w ustawianiu konkursów na dotacje z FS i wyprowadzaniu publicznych pieniędzy do powiązanych z nim organizacji – Stowarzyszenia Fidei Defensor i Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia, a także z podejrzeniem, że jego zatrudnienie w Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w latach 2020–2023 było fikcyjne. Łącznie prokuratura podejrzewa posła o popełnienie sześciu przestępstw zagrożonych karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Zarzuty, które prokuratura chce postawić posłowi Mateckiemu, dotyczą także podejmowania czynności w celu "udaremnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków płatniczych w kwocie nie mniejszej niż 447 500 zł", zawarcia dwóch pozornych umów o pracę z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych i z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach potwierdzających wykonanie pracy, która w rzeczywistości nie została wykonana.