W ubiegłym roku polskie porty przeładowały 135 mln ton towarów. To mniej niż rok wcześniej, ale według resortu infrastruktury wtedy tamte wyniki podbiło nadmiarowe sprowadzanie węgla

Wstępne dane na ten temat przedstawił wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. W zeszłym roku we wszystkich polskich portach przeładowano 135 mln ton towarów. Tym samym zatrzymany został trend wzrostowy z ostatnich lat. W 2023 roku przeładunki były większe - wyniosły 145,7 mln ton. Rząd uważa jednak, że dane z tamtego roku podbiły przeładunki węgla. – Rząd sprowadził wówczas ogromne ilości węgla, który teraz zalega na hałdach – przyznał Arkadiusz Marchewka. W 2023 roku sprowadzono łącznie 20 mln ton tego opału. W ubiegłym jego przeładunek był o 11 mln ton mniejszy. Wiceminister Marchewka przyznał za to, że w ubiegłym roku znacznie wzrosły przeładunki kontenerów. Osiągnęły one rekordowe 3 270 784 TEU (jednostka równa kontenerowi dwudziestostopowemu), co stanowi wzrost o ponad 9 proc. względem roku 2023 r.

Porty morskie: Rekordowe przeładunki kontenerów w Gdańsku

Najwięcej ładunków w tym przypadku pojawiło się w gdańskim Baltic Hubie. W zeszłym roku obsłużył 642 statki, w tym 147 oceanicznych. Terminal kontenerowy w Gdańsku zanotował łącznik wynik 2 242 401 TEU. To prawie o 200 tys. TEU więcej niż rok wcześniej. W tym roku Baltic Hub zakończy budowę kolejnego terminala – T3, co pozwoli zwiększyć zdolność przeładunkową o 1,5 mln TEU. Tym samym Gdański port umocni pozycję lidera w przeładunkach kontenerów na Bałtyku.

To właśnie wzrosty w obszarze przeładunków kontenerów miały wpłynąć na dobre wyniki finansowe poszczególnych portów za zeszły rok. Zysk netto największych z nich wzrósł o 26 proc. w porównaniu do roku 2023. Łącznie porty w zeszłym roku zarobiły ponad 551 mln zł. Port w Gdańsku osiągnął zysk netto wynoszący 263,9 mln (o 24 proc. więcej niż w 2023 r).. Gdynia miała wypracowała zysk 140,2 mln zł (wzrost o 32 proc.). W zespole portów Szczecin – Świnoujście zeszłoroczny zysk osiągnął 147 mln zł (wzrost o 23 proc.).

Porty morskie: Pogłębią tor do Elbląga

Wiceminister Arkadiusz Marchewka zapowiedział kontynuowanie przygotowań do inwestycji na wybrzeżu. W tym roku na ten cel zabezpieczono ponad 2 mld zł. Prowadzone są m.in. przygotowania do budowy głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu. W kwietniu 2024 r. wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję lokalizacyjną dla tego projektu, która ma charakter ostateczny. W tym miesiącu spodziewane jest wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji. Obejmuje ona m.in. budowę 70-kilometrowego toru podejściowego, który ominie wody niemieckie. Przedsięwzięcie ma być zrealizowane do 2028 roku.

Ogłoszono też przetarg na pogłębienie ostatniego, kilometrowego odcinka toru wodnego do portu w Elblągu. Tym samym jest szansa na efektywniejsze wykorzystanie przekopu Mierzei Wiślanej. Do portu w Elblągu będą mogły wpływać statki o długości 100 m i zanurzeniu do 4,5 m. Jest szansa, że inwestycja skończy się w 2026 roku.

W porcie gdańskim powstanie zaś dziewięć nowych magazynów zbożowych, co pozwoli na pięciokrotne zwiększenie pojemności magazynowej – do 152 tys. ton rocznie. Wartość całego projektu wynosi ok. 400 mln zł i będzie on w całości realizowany przez państwową spółkę – Port Gdański Eksploatacja (PGE).

Resort infrastruktury nadzoruje także budowę infrastruktury dostępowej do pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, która powstanie na terenie gminy Choczewo. W pobliżu na wybrzeżu powstanie konstrukcja morska umożliwiająca rozładunek ciężkich i ponadnormatywnych ładunków potrzebnych do budowy i eksploatacji elektrowni. W zakres prac wchodzi m.in. kilometrowy pomost oraz droga techniczna. Oprócz tego zbudowane i zmodernizowane zostaną odcinki kolejowe prowadzące do elektrowni. Chodzi m.in. o remont linii kolejowej z Wejherowa do Choczewa oraz z Łeby do Lęborka.

Powstanie też nowa droga krajowa, która połączy elektrownię z węzłem Łęczyce na drodze ekspresowej S6. Inwestycja została podzielona na dwa odcinki, a dla jednego z nich już udało się uzyskać decyzję środowiskową.