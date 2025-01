O godz. 14 zostanie ogłoszone nazwisko nowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego - przekazał w poniedziałek rano wicepremier i jeden z liderów Lewicy Krzysztof Gawkowski. Pytany czy będzie to Karolina Zioło-Pużuk czy Marcin Kulasek, odparł, że "bliżej funkcji" jest ten drugi.

Kto zastąpi ministra Wieczorka?

Gawkowski został zapytany w Polsat News o obsadzenie stanowiska ministra nauki i szkolnictwa wyższego po Dariusz Wieczorku, który pod koniec ub.r. podał się do dymisji. "Za kilka godzin, o godz. 14 ta wiedza zostanie publicznie ogłoszona" - zapowiedział Gawkowski.

Dopytywany czy będzie to raczej Karolina Zioło-Pużuk czy obecny wiceszef MAP, odpowiedzialny m.in. za przemysł obronny, Marcin Kulasek, Gawkowski odpowiedział, że "bliżej tej funkcji" jest Kulasek. "Ale decyzję pozostawimy w rękach premiera Donalda Tuska i pana marszałka Włodzimierza Czarzastego" - dodał.

Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy i wicemarszałek Sejmu, powiedział w ubiegły czwartek PAP, że zapadła już decyzja w sprawie kandydata na następcę Wieczorka i zapowiedział wówczas, że spotka się w tej sprawie z szefem rządu.

Powołanie nowego szefa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest konieczne po tym, gdy 19 grudnia 2024 r. Dariusz Wieczorek (Nowa Lewica) poinformował o złożeniu rezygnacji z tej funkcji. Decyzję Wieczorka z satysfakcją przyjął premier Tusk.

Kontrowersje wokół Dariusza Wieczorka

W grudniu ub.r. portal WP.pl pisał o kilku sprawach dotyczących Wieczorka - m.in. o tym, że nie wpisał on w oświadczeniu majątkowym dwuhektarowej działki oraz wartego kilkadziesiąt tysięcy złotych miejsca garażowego. Przywołano przy tym jego tłumaczenie, że miejsce garażowe wpisał w poprzednim oświadczeniu i myślał, że w najnowszym już nie musi. W reakcji na tekst Wieczorek opublikował na portalu X oświadczenie, w którym przeprosił za "nieumyślne błędy".

Ten sam serwis pisał również, że szefowa związku zawodowego na Uniwersytecie Szczecińskim informowała Wieczorka o nieprawidłowościach, do których, w jej ocenie, dochodzi na uczelni, chciała pozostać anonimowa, ale minister osobiście przekazał jej pisma rektorowi uczelni. Wieczorek zorganizował wówczas konferencję, na której przekonywał, że kobiety nie można uznać za sygnalistkę, a zakres jej skarg to kwestia bieżącego funkcjonowania uczelni. Przepraszając kobietę - "jeśli w jakikolwiek sposób poczuła się urażona" - mówił, że nie poda się z tego powodu do dymisji.

Także w grudniu dziennikarze wp.pl informowali, że po objęciu resortu nauki przez Wieczorka zmieniono regulamin Uniwersytetu Szczecińskiego i obsadzono na dyrektorskim stanowisku żonę ministra. Zgodnie z poprzednim brzmieniem przepisów nie mogła ona zostać dyrektorem jednostki, bo nie posiadała stopnia doktora. Dziennikarze wskazywali, że żona rektora uczelni objęła stanowisko w Komisji Ewaluacji Nauki. Wieczorek odnosząc się do sprawy powiedział wówczas PAP, że jego żona pracowała w Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności US od 2021 r., a wcześniej ponad 25 lat pracowała w TVP Szczecin. Stwierdził też, że "nie ma tutaj żadnej afery, więc te jakieś sugestie, insynuacje, świadczą tylko o tym", że on porządkuje polską naukę i chyba się to komuś nie podoba. (PAP)