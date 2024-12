Drogowcy szykują się do ogłoszenia przetargu na jedną z najdroższych inwestycji od lat. Częścią zachodniej obwodnicy Szczecina ma być tunel pod Odrą.

Trasa S6 okrążająca stolicę Pomorza Zachodniego od zachodu i północy będzie miała blisko 49 km długości. Arteria ma odciążyć autostradę A6, która omija Szczecin od południa. Droga wyprowadzi także z centrum znaczącą część ruchu samochodowego, w tym pojazdów jadących do Zakładów Chemicznych w Policach. Przygotowywane od lat 90. przedsięwzięcie będzie jedną z najdroższych inwestycji drogowych ostatnich lat.

Łączne jej koszty obejmujące wykupy gruntów, projektowanie i roboty budowlane sięgną 7 mld zł. Prace zostaną podzielone na trzy odcinki, co będzie się wiązać z ogłoszeniem trzech oddzielnych przetargów.

Patrząc od południowego zachodu, planowany jest 13-kilometrowy fragment z Kołbaskowa do miejscowości Dołuje, który ma przechodzić wiaduktem nad linią kolejową Berlin–Szczecin.

Następnie powstanie 12-kilometrowy odcinek do Polic.

Najdłuższy będzie zaś fragment z Polic do Goleniowa, który będzie miał ponad 23 km długości. W jego skład wejdzie długi na 5 km tunel pod Odrą.

– Tak długi podziemny przejazd zaplanowano z kilku powodów. Wynika m.in. z kwestii ochrony środowiska. W rejonie Odry są tereny cenne przyrodniczo. Po stronie zachodniej mamy Zakłady Chemiczne w Policach i plątaninę instalacji przesyłowych, m.in. rurociągi. Oprócz tego istnieją tam składowiska, linie kolejowe czy droga wojewódzka. Planiści uznali, że wysokie wiadukty nie miałyby tam sensu – mówi Mateusz Grzeszczuk, rzecznik zachodniopomorskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Po zakończeniu budowy tunel koło Szczecina będzie najdłuższym takim obiektem drogowym w Polsce. Teraz palmę pierwszeństwa w tej kwestii dzierży tunel pod Ursynowem na trasie S2, który ma 2,3 km długości. Długi niemal na 3 km ma być zaś tunel w pobliżu granicy ze Słowacją na trasie ekspresowej S19. Zostanie on oddany za prawie sześć lat. Drążenie podziemnego przejazdu pod Odrą będzie nie lada wyzwaniem inżynierskim. Właściwie powstaną tam dwa równoległe tunele dla każdego kierunku jazdy. Znajdą się tam po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Zgodnie z założeniami obiekt będzie drążony tarczą zmechanizowaną TBM (ang. Tunnel Boring Machine). Średnica zewnętrzna tunelu będzie wynosiła niecałe 15 m, a grubość obudowy 60 cm. Dwa równoległe obiekty zostaną połączone 19 przejściami poprzecznymi, które mają służyć m.in. do ewakuacji w sytuacjach niebezpiecznych. Spód konstrukcji tunelu będzie schodził maksymalnie 51 m poniżej poziomu terenu, natomiast jezdnia znajdzie się na głębokości do 45 m.

Według założeń odcinki zachodniej obwodnicy Szczecina między Kołbaskowem i Policami powinny być gotowe ok. 2029 r. Trudniejszy fragment z tunelem powinien zostać oddany w 2031 lub 2032 r.

Jak się dowiadujemy, planowany przetarg wzbudza duże zainteresowanie firm budowlanych. Branża przyznaje, że w pierwszej połowie roku postępowań drogowych było jak na lekarstwo.

Tymczasem w województwie zachodniopomorskim trwa finiszowanie prac na trasie S3 prowadzącej do Świnoujścia. To 33-kilometrowy odcinek, który przebiega głównie przez wyspę Wolin. Pierwotnie inwestycja miała zostać ukończona pod koniec roku. Prace przedłużą się jednak w związku wojną w Ukrainie i problemami z dostawą stali, a także z powodu awarii mostu obrotowego w Wolinie. Teraz drogowcy zapowiadają, że gotową ekspresówką pojedziemy do Świnoujścia wiosną przyszłego roku. Wtedy prowadząca wzdłuż zachodniej granicy kraju trasa S3 będzie już gotowa na całej długości.

GDDKiA zapowiada, że przed końcem roku otworzy ważne odcinki dróg w innych częściach kraju. 23 grudnia kierowcy pojadą północną obwodnicą Krakowa, czyli 12-kilometrowym odcinkiem trasy S52. Tego samego dnia oddana do ruchu powinna być także ekspresowa wylotówka z Krakowa w stronę Warszawy (S7). Jest też szansa, że przed świętami Bożego Narodzenia otwarty zostanie 13-kilometrowy odcinek trasy A2 między węzłami Groszki – Siedlce Zachód. Wówczas do tego mazowieckiego miasta będzie już można bez przeszkód dojechać autostradą z zachodu. ©℗