Przed komisją śledczą ws. Pegasusa ważne przesłuchanie. Zeznania składa adwokat Dorota Brejza, żona europosła Koalicji Europejskiej Krzysztofa Brejzy. Przesłuchanie odbywa się na posiedzeniu jawnym. Co zezna Dorota Brejza?

Dorota Brejza przed komisją śledczą ws. Pegasusa

"Dzisiaj na #KomisjaPegasus przesłuchanie mec. Doroty Brejzy. Trzeba wszystkim pokazać, po co pisorg.pl był ten nielegalny i szkodliwy program. Zaczynamy o 10.00" – napisał w dzisiejszym poście na platformie X poseł Tomasz Trela, zastępca przewodniczącego komisji śledczej ws. Pegasusa.

Zgodnie z zamieszczonym na oficjalnej stronie Sejmu RP harmonogramem prac komisji śledczej ws. Pegasusa, na 3 października zaplanowano przesłuchanie Doroty Brejzy. Została wezwana w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Transmisja posiedzenia komisji śledczej ws. Pegasusa – 3 października 2024 r.

Transmisję posiedzenia komisji śledczej ws. Pegasusa można obejrzeć online. Przesłuchanie adwokat Doroty odbędzie się na posiedzeniu jawnym. Początek posiedzenia o godzinie 10:00.

Kim jest Dorota Brejza?

Adwokat Dorota Brejza ukończyła z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz uzyskała absolutorium w Instytucie Socjologii UW. Po odbyciu aplikacji w Bydgoszczy, w 2012 r. otrzymała uprawnienia adwokackie. Prowadzi kancelarię w Inowrocławiu. W 2024 r. została uznana przez "Dziennik Gazeta Prawna" za najbardziej wpływową prawniczkę 2023 roku. Wyróżnienie przyznano jej za zaangażowanie w wyjaśnienie i nagłośnienie afery dotyczącej nadużywania przez polskie służby oprogramowania szpiegującego Pegasus. Jako pełnomocniczka swojego męża, Krzysztofa Brejzy, doprowadziła między innymi do podjęcia przez prokuraturę śledztwa oraz wygrania przed sądem sprawy przeciwko z TVP za publikację nieprawdziwych materiałów na ten temat. Działa także na rzecz wzmocnienia kontroli sądowej nad stosowaniem przez służby tego typu środków oraz przyznania praw inwigilowanym obywatelom.