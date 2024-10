W 2023 roku z środowiskowej pomocy społecznej skorzystało ponad 1,2 miliona osób, co oznacza spadek o 2,1% w porównaniu do roku 2022. Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), liczba beneficjentów wyniosła 1 274 900 osób, co stanowi 3,4% ogółu ludności.

W 2023 roku z środowiskowej pomocy społecznej skorzystało ponad 1,2 miliona osób, co oznacza spadek o 2,1% w porównaniu do roku 2022. Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), liczba beneficjentów wyniosła 1 274 900 osób, co stanowi 3,4% ogółu ludności. Najwięcej osób korzystających z tej formy wsparcia odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie wskaźnik ten wyniósł 5,8%, podczas gdy w regionie warszawskim stołecznym było to zaledwie 1,8%. Wśród beneficjentów pomoc społeczna była szczególnie skierowana do osób z gospodarstw domowych oraz osób bezdomnych, których dochody były poniżej progu dochodowego. Takich osób było 760,9 tys., co stanowi 2% ogółu ludności. Warto zauważyć, że w miastach beneficjenci stanowili 52,9% całej grupy, a na terenach wiejskich ich udział wyniósł 3,9%. Kryteria i przyczyny korzystania z pomocy W 2022 roku kryteria dochodowe w pomocy społecznej wynosiły 600 zł dla osoby w rodzinie oraz 776 zł dla osoby samotnej. W 2023 roku odsetek beneficjentów wśród osób niepełnosprawnych wyniósł 7,1%, a wśród emerytów i rencistów 1,8%. Wśród osób korzystających z pomocy społecznej dominowały jednoosobowe gospodarstwa domowe, które stanowiły 32,2% wszystkich beneficjentów. Problemy zdrowotne były główną przyczyną przyznania świadczeń, dotykając 75,8% osób samotnie gospodarujących. Emerytura wojskowa 2024. Po ilu latach przysługuje, ile wynosi? Zobacz również Bezrobocie pozostaje znaczącą przyczyną korzystania z pomocy społecznej, wpływając na 46,9% ubogich gospodarstw. Ponadto, w ponad połowie gospodarstw wieloosobowych występowały problemy rodzinne, takie jak bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, co wskazuje na potrzebę większego wsparcia dla rodzin wielodzietnych i niepełnych. Piotr Celej Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję Piotr Celej Zobacz wszystkie artykuły tego autora GUS: Coraz mniej Polaków otrzymuje pomoc społeczną »