Niemiecki rząd wpadł na nietypowy pomysł walki z bezrobociem. Będzie oferować 1000 euro premii po roku zatrudnienia.

Jak pisze Deutsche Welle, Niemcy chcą nagradzać kwotą 1000 euro premii tych obywateli, którzy podejmą pracę podlegającą ubezpieczeniu społecznemu i utrzymają ją przez przynajmniej rok. Świadczenie to, które podlega pod nowelizację ustawy o modernizacji ubezpieczenia bezrobotnych i promocji pracy zostało przyjęte w 2 października – czytamy na DW.com.pl.

Niemiecki rząd chce w ten sposób zrównoważyć utracone transfery socjalne.

1000 euro premii

"Powinno to umożliwić długotrwale bezrobotnym faktyczne przezwyciężenie i opuszczenie podstawowego systemu świadczeń państwowych" – poinformował tamtejszy resort gospodarki. Tym ruchem rząd liczy również na ograniczenie wydatków na świadczenia dla bezrobotnych, co przyczyni się do oszczędności w budżecie.

Bezrobocie w Niemczech wynosi obecnie 6 proc., a bez pracy pozostaje 2,8 mln osób.

Sytuacja gospodarcza Niemiec

Jak informowali niedawno ekonomiści z Centrum Analiz PKO BP, wskaźnik PMI dla sektora usług, we wrześniu spadł do 50,6 pkt., z poziomu 51,2 pkt. w sierpniu.

"Wynik nieznacznie powyżej granicy 50 pkt. sugeruje marginalny wzrost aktywności gospodarczej. PMI znajduje się w trendzie spadkowym już od czterech miesięcy. Po raz pierwszy od sześciu miesięcy odnotowano solidny spadek nowych zamówień. W reakcji na słabszy popyt firmy ograniczały liczbę pracowników – zatrudnienie w sektorze usług spadło trzeci miesiąc z rzędu, a tempo zwolnień przyspieszyło i było najwyższe od czterech lat" – czytamy w analizie.

Dodatkowo istotnym czynnikiem wpływającym na pogorszenie koniunktury była również niepewność co do przyszłości gospodarczej Niemiec.

"Oczekiwania dotyczące wzrostu w nadchodzących miesiącach były najniższe od roku - jedynie 25 proc. firm wykazywało optymizm co do perspektyw gospodarki, podczas gdy 23 proc. spodziewało się pogorszenia jej kondycji. Dobrą informacją jest tylko osłabienie inflacji usług. Koszty prowadzenia działalności rosły w najwolniejszym tempie od początku 2021" – podano w "Dzienniku Ekonomicznym".