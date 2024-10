Służby użyły cyberbroni Pegasus wobec Klementyny Suchanow, a wobec Marty Lempart chciały jej użyć; wnioski do sądu o zgodę na kontrolę operacyjną funkcjonariusze ABW uzasadniali podejrzeniami o szpiegowską działalność liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet – poinformował w czwartek tvn24.pl.

"Z naszych ustaleń wynika, że Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wniosku ABW, by inwigilować Klementynę Suchanow, nie zgodził się natomiast, by śledzić Martę Lempart. Wnioski zostały złożone, tak przekazały nasze źródła, +w czasie, gdy działy się największe strajki+" – poinformowano na stronie TVN24.

Pegasus to oprogramowanie wykorzystywane do walki z terroryzmem, czy zorganizowaną przestępczością, mające ułatwienie inwigilacji. Pegasus został stworzony przez izraelską firmę. Jego głównym celem jest walka z terroryzmem oraz zorganizowaną przestępczością. Pegasus umożliwia infiltrację smartfonów, dzięki czemu służby mogą podsłuchiwać rozmowy, uzyskiwać dostęp do e-maili, zdjęć, nagrań wideo oraz korzystać z mikrofonów i kamer urządzeń. (PAP)

akuz/ joz/ ktl/