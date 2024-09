Premier Donald Tusk poinformował za pośrednictwem platformy X o zleceniu przygotowania rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w Polsce.

Decyzja ta została podjęta po konsultacjach z ministrami oraz odpowiednimi służbami, w związku z katastrofalną powodzią, która dotknęła południowe i zachodnie regiony kraju, szczególnie Dolny Śląsk i Opolszczyznę.

Powódź w południowej Polsce

Powódź, która nawiedziła południową i zachodnią Polskę, spowodowała liczne zniszczenia. W wielu miejscach trwa ewakuacja mieszkańców, a skala katastrofy jest ogromna. Najbardziej dotkniętymi regionami są Dolny Śląsk oraz Opolszczyzna. W powiecie kłodzkim doszło do przerwania tamy w Stroniu Śląskim, co uniemożliwia dojazd do miejscowości Stronie Śląskie i Lądek Zdrój. Ulice Kłodzka są zalane, a woda w niektórych miejscach osiąga głębokość nawet do 1,5 metra.

Do walki z żywiołem skierowane zostały znaczne siły – na miejscu działają strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych, a także tysiące policjantów i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Do ewakuacji oraz monitorowania terenów zalanych zaangażowano policyjne śmigłowce Black Hawk i Bell.

Apel Tuska: "Nie lekceważcie zagrożenia"

Premier Donald Tusk, apelując do mieszkańców, którzy odmawiają ewakuacji, podkreślił powagę sytuacji. "Jeśli odmawiacie ewakuacji, stwarzacie poważne niebezpieczeństwo nie tylko sobie, ale również służbom ratunkowym, co utrudnia ich działania" – ostrzegał premier. Lekceważenie zagrożenia przez niektórych mieszkańców może prowadzić do dodatkowych komplikacji, a także narażać życie osób zaangażowanych w akcję ratunkową.

W odpowiedzi na trudną sytuację rząd przygotowuje również wsparcie finansowe dla osób poszkodowanych przez powódź. Premier Donald Tusk zlecił ministrowi finansów zabezpieczenie środków na pomoc doraźną oraz na usuwanie skutków kataklizmu. Wypłatą zasiłków zajmą się gminy, a koordynacją tych działań zostali obarczeni wojewodowie.

Stan klęski żywiołowej

Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej to odpowiedź na dramatyczną sytuację oraz krok umożliwiający uruchomienie dodatkowych sił, środków i finansowania, także w ramach mechanizmu europejskiego RescUE. Jak zauważył minister Jacek Siewiera, działania takie jak zadysponowanie Brzegowych Stacji Ratownictwa SAR oraz retencjonowanie fali przez zbiornik Racibórz Dolny są kluczowe w minimalizowaniu skutków powodzi.

Stan klęski żywiołowej to jeden z trzech stanów nadzwyczajnych, obok stanu wojennego i stanu wyjątkowego, który może być wprowadzony w sytuacji, gdy inne środki przewidziane w przepisach okazują się niewystarczające. Zgodnie z przepisami, może on obowiązywać na określonym obszarze przez maksymalnie 30 dni, z możliwością przedłużenia za zgodą Sejmu.