Lekkoatletka Natalia Kaczmarek i siatkarz Bartosz Kurek zostali odznaczeni przez prezydenta Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe medalistom tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu.

– Polska – poprzez państwa trud, wysiłek – zdobyła 10 medali olimpijskich. Przeżyliśmy wielkie chwile, Mazurek Dąbrowskiego był grany w Paryżu, przeżyliśmy mnóstwo wzruszeń, oglądaliśmy niezwykłą sportową rywalizację, mieliśmy mnóstwo emocji. To wszystko zawdzięczamy państwu. Dziękuję za to z całego serca. I za to są przede wszystkim te odznaczenia – za medale, które zostały zdobyte, za sportową walkę, za piękne reprezentowanie Rzeczypospolitej – powiedział Andrzej Duda.

Natalia Kaczmarek wróciła z Paryża z brązem w biegu na 400 m; Bartosz Kurek był kapitanem drużyny siatkarzy, która sięgnęła po srebro.

W zakończonej 11 sierpnia imprezie Biało-Czerwoni wywalczyli 10 medali: jeden złoty, cztery srebrne i pięć brązowych. Prezydent wręczył odznaczenia w sumie prawie 30 osobom – sportowcom i trenerom. ©℗