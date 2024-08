Program „Dobry start” to 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka – niezależnie od dochodów. – Wnioski na rok szkolny 2024/2025, podobnie jak w poprzednich latach, można szybko i łatwo złożyć online. Warto to zrobić jeszcze dziś – do końca sierpnia. Wyjaśniamy dlaczego.

Program Dobry Start cieszy się dużym zainteresowaniem. W 2023 roku w całym kraju ZUS wypłacił 1 mld 38 mln zł na wyprawki szkolne dla prawie 4,6 mln dzieci. W tym roku ze świadczenia ma skorzystać ponad 4,4 mln dzieci. Wyprawkę rodzic może otrzymać raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Co ważne, wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów i uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia. Złożenie wniosku do 31 sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.

Jak złożyć wniosek o świadczenie „Dobry start”?

Wniosek o świadczenie z programu "Dobry Start" można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Złożenie wniosku trwa kilka min. Jeśli rodzice nie zdążą dziś, na złożenie wniosku mają czas do 30 listopada 2024 r.

Kiedy świadczenia Dobry Start nie można otrzymać?

Nie można otrzymać świadczenia 300 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci, jeśli:

dzieci w roku szkolnym 2023/2024 idą do przedszkola lub zerówki

dzieci zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców ,wniosek składa ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem. W przypadku sądownie ustalonej opiece naprzemiennej każdy rodzic może złożyć w ZUSie wniosek, wtedy każdy z opiekunów dziecka dostanie 150 zł.

Kto oprócz rodziców może złożyć wniosek w programie "Dobry Start"?

Wniosek w programie Dobry Start można otrzymać również na dzieci w pieczy zastępczej i te ją opuszczające. Wtedy wniosek o 300 plus może złożyć:

rodzina zastępcza,

osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,

dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Od przyszłego roku szkolnego 2025/2026 świadczenie "Dobry start" będzie przysługiwało jedynie dzieciom realizującym obowiązek szkolny w polskim systemie edukacji.