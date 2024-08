Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji został skierowany do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych. Rozwiązania zawarte w projektowanym dokumencie są realizacją tzw. kamienia milowego przewidzianego w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności. MEN na opinie i uwagi czeka do 28 sierpnia br.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji (PCTE), to strategiczny dokument, zawierający ramy polityki państwa, a także działania, które są niezbędne do przeprowadzenia cyfrowej transformacji edukacji. W przygotowanym dokumencie wskazane są niezbędne kroki, które powinny zostać podjęte „dla urzeczywistnienia wizji nakreślonej w podstawie programowej, w przepisach unijnych i pozostałych materiałach z myślą o obywatelach żyjących w cyfrowym społeczeństwie".

Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji odpowiedzą na braki

Zdaniem autorów projektu, potrzeba powstania Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji (PCTE) wynika z braku jednego kompleksowego dokumentu koordynującego cele i działania w obszarze cyfrowej transformacji edukacji. W uzasadnieniu autorzy podkreślają, że do realizacji tego przedsięwzięcia potrzebne są profesjonalne działania gremiów ekspertów i dydaktyków, które staną się podstawą do podjęcia odpowiednich decyzji przez instytucje związane z edukacją.

„Realizacją działań powinny zająć się szkoły, uczelnie i instytucje edukacyjne oraz administracja w ramach cyfrowej transformacji edukacji jako podstawowych działań cyfrowej transformacji społeczeństwa” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Dekalog Cyfrowej Transformacji Edukacji

Dekalog Cyfrowej Transformacji Edukacji wyczerpujący najważniejsze obszary wymagające działań i interwencji to:

ewaluacja stanu edukacji cyfrowej oraz wykorzystania technologii edukacyjnej przez uczniów;

zmiana obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego;

nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja w szkole;

metody kształcenia, dydaktyka cyfrowa, cyfrowe zasoby dydaktyczne;

kształcenie i doskonalenie nauczycieli;

wyposażenie uczniów, nauczycieli i szkół;

kształcenie cyfrowych specjalistów;

cyfrowe bezpieczeństwo;

zmiana organizacji pracy szkoły;

wsparcie nauczycieli i szkół w procesie cyfrowej transformacji.

Publiczna polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji

Cyfrowa Transformacja Edukacji (PCTE) jest polityką publiczną, opisuje działania niezbędne do przeprowadzenia cyfrowej transformacji edukacji w obliczu rewolucji cyfrowej. Jest oparta o dekalog cyfrowej transformacji edukacji. W każdym z dziesięciu obszarów została opisana diagnoza stanu obecnego, cele strategiczne transformacji i kierunki interwencji potrzebne do zrealizowania zmiany. Perspektywa krótkoterminowa sięga do 2027 r., średnioterminowa do 2030r.

Pozytywny wpływ Cyfrowej Transformacji Edukacji

W uzasadnieniu do projektowanej uchwały, jej autorzy przekonują, że Cyfrowa Transformacja Edukacji będzie miała pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Ma to wynikać z zapotrzebowania na ich usługi. Będzie sektora informatycznego, szkoleniowego, telekomunikacyjnego i EdTech.

Konsultacje społeczne trwają do 28 sierpnia br. Uwagi i opinie można przesyłać na adres sekretariat.dkotc@men.gov.pl.

Źródło: MEN