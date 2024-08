Posłowie w szeregu interpelacji pytali o statystyki dotyczące migracji do Polski. Z odpowiedzi wyłania się jeden obraz: coraz trudniej jest cudzoziemcom spoza UE legalnie przebywać w Polsce. Jednocześnie zdecydowanie rośnie liczba osób, które się o to starają.

Jak wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców do końca czerwca 2024 r. wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło 7,7 tys. cudzoziemców.

Ważne To o 79 proc. (+ 3,4 tys. osób) więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2023 r.

Najwięcej spraw dotyczyło obywateli:

• Ukrainy – 2,7 tys. osób

• Białorusi – 2 tys. osób

• Rosji – 0,6 tys. osób

• Somalii – 0,4 tys. osób

• Syrii – 0,3 tys. osób.

Większość wniosków złożyli mężczyźni - 5,1 tys. osób, w porównaniu do 2,6 tys. kobiet. W obydwu tych grupach przeważają osoby w przedziale wiekowym 18 - 34 lata. Liczba dzieci (17 proc. osób objętych wnioskami) w wieku do 13 lat wynosiła - 1 tys., a w wieku 14 – 17 lat – prawie 0,3 tys. osób.

Ochronę międzynarodową uzyskało w tym czasie 3000 obcokrajowców. Najczęściej obejmowano nią Białorusinów i Ukraińców - łącznie dotyczyło ich 2700 pozytywnych decyzji.

Zmiany w wydawaniu wiz

Polska uszczelniła i utrudniła proces zdobywania wizy. Jak informuje Maciej Duszczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w pierwszym półroczu 2024 r. nastąpił wyraźny spadek liczby wydanych wiz w porównaniu analogicznego okresu w 2023 r. Łącznie wydano o 31 proc. mniej wiz wszystkich kategorii (spadek z 295.892 do 203.810), w przypadku wiz krajowych liczba ta zmniejszyła się o 34% proc. (z 239.947 do 158.312).

Wiza krajowa uprawnia do wjazdu na terytorium RP i ciągłego pobytu na nim lub do kilku pobytów na tym terytorium następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy. Okres ważności wizy krajowej nie przekracza 1 roku. Okres ważności wizy Schengen nie może być dłuższy niż pięć lat.

Od 1 czerwca 2024 roku otrzymanie wizy krajowej jest też znacznie droższe. Opłata podstawowa za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wizę krajową od 1 czerwca 2024 r. wynosi 135 euro – dotychczas wynosiła 80 euro. Podrożało także wystawienie wizy Schengen. Od 11 czerwca 2024 r. wynosi ono 90 euro – dotychczas opłata ta wynosiła 80 euro.

Opłaty konsularne w okresie od 1 stycznia do 30 maja 2024 r. wyniosły 44 231 873,83 zł.

Migranci "zawróceni" do Polski z Niemiec?

O kwestię przekazywania Polsce migrantów, którzy przedostali się do Niemiec pytała posłanka Magdalena Filipek-Sobczak. Powołując się na "doniesienia medialne", posłanka twierdziła, że niemiecka policja federalna odesłała do Polski z granicy polsko-niemieckiej ponad 3,5 tys. migrantów "w większości ludzi zdesperowanych i głodnych, którzy aktualnie rozwożeni są do noclegowni w przygranicznych miejscowościach".

Informacji tych nie potwierdza Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

"W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. z Niemiec do Polski przekazano łącznie 199 cudzoziemców, w tym: w ramach readmisji – 89 cudzoziemców, a na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (tzw. rozporządzenie Dublin III) – 110 cudzoziemców" - pisze sekretarz stanu Wiesław Szczepański.

Jeśli chodzi o statystyki odmowy wjazdu do Niemiec, to od 16 października 2023 r. – czyli od wprowadzenia kontroli granicznych do Niemiec z Polski – do 31 grudnia 2023 r. nie wpuszczono 1695 osób. Od 1 stycznia do 31 maja 2024 r. było to 4605 osób. - Z informacji strony niemieckiej wynika jednak, że ponad 60% ww. osób to obywatele Ukrainy, niemający prawa pobytu w Niemczech - pisze Szczepański.