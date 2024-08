W środę, w godzinach 14-15 zamknięte będą dla ruchu kołowego dwa warszawskie mosty: Gdański i Śląsko-Dąbrowski. W czwartek oprócz tych mostów zamknięty zostanie również most Świętokrzyski i kładka pieszo-rowerowa. Utrudnienia mają związek z czwartkową defiladą na Wisłostradzie.

W środę, gdy zamknięte zostaną dwa mosty, pięć linii autobusowych: 100, 160, 190, 409 i 500 zmieni swoje trasy – autobusy nie będą przejeżdżały przez Wisłę. Tramwaje będą jeździły przez most Śląsko-Dąbrowski (linie 20, 26, 73, 74, T) oraz most Gdański (linie 6, 28, 70, 71, 74, 78) bez zatrzymania, czyli nieczynne będą przystanki Wybrzeże Helskie oraz Most Gdański.

"W przypadku wyłączenia także ruchu tramwajów (decyzję o tym podejmują służby) tramwaje będą kursowały na skróconych trasach – nie przejadą przez Wisłę" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Od godz. 18 w środę, 14 sierpnia zamknięta zostanie cała Wisłostrada w obu kierunkach na odcinku od mostu M. Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego (w tym "stara" ulica Wybrzeże Kościuszkowskie, prowadząca nad tunelem). Jezdnia zachodnia Wisłostrady będzie nieczynna od mostu Łazienkowskiego w kierunku południowym, do ulicy Gagarina.

Nieczynne będą też pobliskie ulice, m. in. Sanguszki, Karowa, Lipowa, Dobra od Karowej do Lipowej oraz Zajęcza i Tamka między Dobrą a Wybrzeżem Kościuszkowskim. Te utrudnienia potrwają do godziny 18 w czwartek, 15 sierpnia.

W tym czasie trasami objazdowymi będą kursowały autobusy linii: 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 159, 162, 166, 167, 171, 172, 185, 187, 517, N16, N33, N83.

Poza tym, w czwartek, 15 sierpnia, w godz. 8-15 most Gdański zostanie zamknięty dla pieszych i rowerzystów, a tramwaje nie będą się zatrzymywać na przystankach: Most Gdański oraz Wybrzeże Helskie. W czwartek w godzinach 13-16 zostanie zamknięty dla niezmotoryzowanych także most Śląsko-Dąbrowski. Dodatkowo, między godz. 14 a 15 wyłączony zostanie ruch kołowy na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim.

W czwartek, w godz. 10–14 przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbędą się uroczystości państwowe. W tym czasie wyłączone z ruchu będą pl. Piłsudskiego i ulica Królewska od pl. Małachowskiego do Krakowskiego Przedmieścia. W tym czasie autobusy linii 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 będą kursowały trasami objazdowymi.(PAP)

