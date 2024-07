Zaskakujące odkrycie podczas przeszukania mieszkania dr. Pawła P., historyka i wykładowcy Akademii Sztuki Wojennej. Żandarmeria zabezpieczyła nie tylko tysiące teczek personalnych żołnierzy służb specjalnych, ale także materiały z pornografią dziecięcą.

O sprawie poinformował TVN24. Naukowiec pełnił także ważną funkcję w Wojskowym Biurze Historycznym w dziale historycznym, współpracował również z IPN przy moderowaniu konferencji naukowych. Podejrzany był osobą szanowaną w środowisku, w 2018 roku otrzymał okolicznościową odznakę „Medal 100-lecia ustanowienia Sztabu Generalnego WP”. Wśród skradzionych dokumentów u dr Paweł P. znaleziono m.in. 3 tysiące teczek żołnierzy polskich służb specjalnych.

Jaka kara grozi skompromitowanemu naukowcowi?

Kara za posiadanie, rozpowszechnianie lub produkcję pornografii dziecięcej jest bardzo surowa i może skutkować długoletnim pozbawieniem wolności. Dokładne przepisy karne dotyczące pornografii dziecięcej znajdują się w Kodeksie karnym w artykule 202. Kary zależą od konkretnego czynu. Za samo posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Z kolei za rozpowszechnianie takiej treści grozi kara od roku do 12 lat pozbawienia wolności. Najciężej jest karana produkcja treści pornograficznych z udziałem małoletniego jest karana pozbawieniem wolności od 2 do 12 lat.

Dodatkowo, sąd może orzec następujące środki karne, takie jak: zaznaczenie w rejestrze skazanych, zakaz zajmowania określonych stanowisk, nakazać poddanie się leczeniu psychiatrycznemu.