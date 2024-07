Polska2050 nie poprze projektu ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart w obecnej formie, zapowiedział marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Zadeklarował, że poparcie takie byłoby możliwe w przypadku wsparcia budownictwa społecznego i zwiększenie podaży mieszkań. Projekt jest przygotowywany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

"Kredytu 0% nie poprzemy, to od razu mówię. Nic się w tej sprawie nie zmieniło. Jeżeli ta propozycja będzie ewoluować w jakiś sposób, który doprowadzi do tego, że będzie bardziej sprawiedliwa, pojawią się formy rzeczywiście realnego wsparcia budownictwa społecznego, na którym nam bardzo zależy, to tak" - powiedział Hołownia podczas konferencji prasowej.

Hołownia o przepływie państwowych pieniędzy do deweloperów

"Ale uważamy, że rozwiązania, które zapewnią prosty przepływ pieniędzy państwowych do deweloperów to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo od tego nie będzie większej podaży mieszkań. Od tego będzie przedłużenie rozwiązania tego problemu na lata" - dodał.

Projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart

Projekt ustawy o kredycie mieszkaniowych #naStart zakłada limit 15 tys. wniosków na kwartał, a także ograniczenia dla kredytobiorców dotyczące wysokości dochodu ich gospodarstwa domowego oraz ich wieku.

Koszt dopłat z budżetu państwa do kredytu mieszkaniowego #naStart wyniesie 19 358 mln zł w ciągu 10 lat, wynika z oceny skutków regulacji do projektu ustawy o kredycie. W tym roku na ten cel ma trafić z budżetu 249 mln zł.

W pierwszym pełnym roku funkcjonowania ustawy (2025) koszty dla budżetu - jak wynika z OSR - wyniosą 1 151 mln zł, w drugim roku - 1 859 mln zł, a w ciągu dziesięciu lat funkcjonowania ustawy 19 358 mln zł.

Dopłaty do kredytu#naStart

Dopłaty do kredytu mają być zróżnicowane w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Dopłata ma obniżać oprocentowanie kredytu do:

1,5% w przypadku, gdy w skład gospodarstwa domowego nie wchodzi żadne dziecko .

nie wchodzi . 1% w przypadku gospodarstwa domowego , w którego skład wchodzi jedno dziecko .

, w którego skład wchodzi . 0,5% w przypadku gospodarstwa domowego , w którego skład wchodzi dwoje dzieci .

, w którego skład wchodzi . 0% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi troje albo więcej dzieci i większego gospodarstwa domowego oraz w przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Projekt zakłada, że dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego #naStart finansowane będą z budżetu państwa poprzez Rządowy Fundusz Mieszkaniowy (RFM) w Banku Gospodarstwa Krajowego.