Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Artura Olecha na stanowisko prezesa zarządu PZU - poinformowano w komunikacie. Ponadto KNF zgodziła się m.in. na powołanie Mirosława Czekaja na prezesa BGK oraz Bartosza Kublika na prezesa BOŚ. W połowie kwietnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU Życie odwołało radę nadzorczą spółki i powołało nową.

W komunikacie Komisji zaznaczono, że decyzje podjęto w czwartek, 18 lipca 2024 roku.

KNF o nowych powołaniach

"Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: Artura Olecha na stanowisko Prezesa Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń; Mirosława Czekaja na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego; Bartosza Kublika na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA; Jarosława Mastalerza na stanowisko Prezesa Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA" - wskazano w komunikacie KNF.

Poza tym KNF wyraziła zgodę na powołanie Tomasza Grabowskiego na stanowisko prezesa Banku Spółdzielczego w Bieczu. W komunikacie przekazano również, że KNF udzieliła zgody na powołanie Krzysztofa Łyskawy na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Jolanty Łotoszyńskiej na stanowisko członka zarządu Vienna Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA Vienna Insurance Group.

Rada nadzorcza PZU pod koniec marca br. poinformowała o powołaniu w skład zarządu Artura Olecha, powierzając mu funkcję prezesa spółki pod warunkiem uzyskania zgody KNF. Przekazano wówczas, że do czasu uzyskania zgody Olech będzie p.o. prezesa spółki.

Mirosław Czekaj został powołany na stanowisko prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego przez premiera Donalda Tuska w połowie kwietnia br. Przekazano też wówczas, że pierwszą wiceprezes zarządu BGK została Marta Postuła.

Bartosza Kublika rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska powołała na wiceprezesa i powierzyła mu kierowanie pracami zarządu na początku kwietnia br. Jednocześnie powołano go na stanowisko prezesa, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W połowie kwietnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU Życie odwołało radę nadzorczą spółki i powołało nową, a ta w piątek zmieniła zarząd. P.o. prezesa został wtedy Jarosław Mastalerz.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, którego 100 proc. udziałowcem jest Skarb Państwa. BGK wchodzi w skład Polskiego Funduszu Rozwoju. Zadaniem BGK jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, a także eksportu i ekspansji zagraniczną polskich firm. Ma 16 oddziałów na terenie Polski oraz przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK jest m.in. pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza.

PZU Życie

PZU Życie to spółka zależna największego polskiego ubezpieczyciela PZU. Specjalizuje się w ubezpieczeniach na życie, ma ponad 30 proc. udział w rynku, mierzonym wartością składki przypisanej brutto i ponad 11 mln klientów.