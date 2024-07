Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar zapowiedział, że w najbliższym czasie skierowany zostanie do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Michałowi Dworczykowi. W ocenie prokuratury Dworczyk utrudniał śledztwo, które dotyczy tzw. afery mailowej.

Adam Bodnar podczas konferencji prasowej mówił, że "immunitety polityków nie mogą oznaczać bezkarności osób, które łamały prawo. Jeśli ktoś popełnił przestępstwo, prokuratura z determinacją będzie pracowała, by stanął przed obliczem niezwisłego sądu. W związku z tym, na pewno kierowane będą kolejne wnioski o uchylenie immunitetu do Sejmu RP, ale także do Parlamentu Europejskiego.

Będzie wniosek o uchylenie immunitetu Michałowi Dworczykowi

Minister sprawiedliwości powiedział, że do PE zostanie skierowany wniosek o uchylenie immunitetu Michałowi Dworczykowi. "To jest wniosek związany z manipulacją jego skrzynką mailową. Ten wniosek już został skierowany do Sejmu RP, ale ze względu na to, że pan poseł został wybrany w międzyczasie do PE, to teraz sprawą będzie musiała się zająć odpowiednio komisja regulaminowa PE, a później PE" - powiedział Bodnar.

W dniu 7 czerwca zgłoszono pierwszy wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Michała Dworczyka do odpowiedzialności karnej. Wniosek ten dotyczył śledztwa w sprawie nieuprawnionego dostępu do skrzynki mailowej. Prokuratura zgromadziła materiał dowodowy, który uzasadniał podejrzenie popełnienia przez Dworczyka przestępstwa. Miał on utrudniać postępowanie karne. Śledztwo dotyczy tzw. afery mailowej.

Proces rozliczeń

"Od stycznia 2024 r. zmagamy się w Polsce z procesem rozliczeń za dokonane naruszenia prawa w latach 2015-2023. Jest to proces trudny i skomplikowany ze względu na skalę wyzwań i liczbę spraw" - powiedział Bodnar podczas konferencji prasowej.

Fundusz Sprawiedliwości, afera wizowa, Pegasus na celowniku prokuratury

Bodnar wymienił 20 najważniejszych toczących się obecnie w prokuraturze postępowań odnoszących się do czasów poprzednich rządów dotyczących: Funduszu Sprawiedliwości, wykorzystywania oprogramowania Pegasus, nadużyć dokonywanych w Orlenie, wyłudzeń środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, działalności tzw. podkomisji smoleńskiej, kwestii tzw. wyborów kopertowych, afery hejterskiej w MS, zakupów w czasie pandemii, afery wizowej oraz nadużycia w Lasach Państwowych.

"Mówię o tych sprawach, żeby pokazać, z jaką skalą się w Polsce mierzymy, jaka to jest potężna odpowiedzialność, żeby te wszystkie sprawy wyjaśnić i jak ważne są te sprawy dla jakości naszego życia publicznego" - mówił szef MS. Dodał, że "nie chodzi w tych sprawach tylko i wyłącznie o nadużycie uprawnień, często w tych sprawach ważnym aspektem jest marnotrawienie środków publicznych".

Jak podkreślił z tych powodów "traktuje jako absolutny priorytet, aby prokuratura skrupulatnie zajmowała się tymi sprawami i w ten sposób pokazywała, że jest odpowiedzialna w stosunku do społeczeństwa".

Grubej kreski nie będzie

"I niech nikt nie liczy na jakąś grubą kreskę, czy na to, że prokuratura o tych sprawach zapomni. Wręcz przeciwnie, te sprawy należy rzetelnie prowadzić i badań, bo o to właśnie walczyli wyborcy 15 października 2023 roku" - powiedział prokurator generalny.