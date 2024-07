Ceny w sklepach znów zaczynają szaleć, a zdaniem ekspertów, to dopiero początek bardzo niebezpiecznego trendu. Z najnowszego raportu cenowego wynika, że po chwili oddechu od wielkiej inflacji znów dopadły nas podwyżki, które do końca roku mogą przyspieszyć. Co najbardziej zdrożało i jakie niemiłe niespodzianki w portfelach przyniesie nam przyszłość?