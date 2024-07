Przewodnicząca komisji śledczej ds. Pegasusa zaproponowała na posiedzeniu nowy termin przesłuchania b. szefa MS Zbigniewa Ziobry na 10 lipca. Jak podkreślił członek komisji Marcin Bosacki, zeznania ministra Ziobry będą kluczowe dla prac komisji przede wszystkim dla jej wątku zakupowego.

Były szef MS usprawiedliwił swoją nieobecność na posiedzeniu komisji. Szefowa komisji zaproponowała kolejny termin przesłuchania na 10 lipca.

Sroka o terminie przesłuchania Ziobry

"Mamy na uwadze fakt choroby, życzymy panu Ziobrze szybkiego powrotu do zdrowia, ale nie ma równych i równiejszych. Komisja nie przestanie pracować i prędzej czy później przesłucha pana ministra. Jeśli to się nie uda 10 lipca, będziemy występowali do biegłych z wnioskiem o określenie, możliwie najwcześniejszą datę przesłuchania" - zapowiedziała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.

Bosacki o istocie zeznań Ziobry

Jak podkreślił członek komisji Marcin Bosacki, zeznania ministra Ziobry będą kluczowe dla prac komisji przede wszystkim dla jej wątku zakupowego. "Chodzi o to, w jak skandaliczny sposób, najprawdopodobniej ze złamaniem prawa przeznaczono w trybie bardzo szybkim i wątpliwym prawnie 25 mln z FS do CBA na zakup oprogramowania Pegasus. Wszyscy świadkowie, którzy zeznawali na tej komisji mówili, że to Ziobro podejmował ostateczne decyzje" - wyjaśnił.

Bosacki o przebadaniu Ziobry przez biegłych sądowych

Zapowiedział, że jeśli zwolnienia Ziobry będą się przedłużać, a jednocześnie będzie on tak aktywny w mediach jak do tej pory, to Bosacki zawnioskuje o przebadanie b. szefa MS przez biegłych sądowych. "Tylko oni będą mogli stwierdzić ponad wszelką wątpliwość czy nie może on stawić się przed komisją" - tłumaczył.

Bosacki o innych sposobach przesłuchania Ziobry

Jak zaznaczył członek komisji, istnieje inny sposób na przesłuchanie świadka. "To nie musi być w Sejmie, może się odbyć gdzieś indziej. Mogą być także ograniczenia czasowe, jeśli jego stan zdrowia nie pozwoli na dłużej przesłuchanie niż np. 2 godziny. To wszystko można zrobić dla dobra komisji, ponieważ pana Ziobrę musimy przesłuchać" - zaznaczył Bosacki.