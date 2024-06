W maju 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw spadło nominalnie w stosunku do kwietnia 2024 r. o 3,3 proc., s zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw rok do roku spadło o 0,5 proc. rok do roku. Podsumowujemy najważniejsze wydarzenia dla biznesu ostatniego tygodnia.