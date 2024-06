W Wojskach Obrony Terytorialnej rozpoczęła się certyfikacja, czyli sprawdzian oceniający zdolność całej formacji do działania w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz innych kryzysów. Po certyfikacji, w sierpniu, WOT mają trafić spod nadzoru MON pod nadzór Sztabu Generalnego WP.

Przejście Wojsk Obrony Terytorialnej pod nadzór Sztabu Generalnego

Powstające od 2017 roku Wojska Obrony Terytorialne mają trafić pod nadzór Sztabu Generalnego - i dołączyć w ten sposób do pozostałych rodzajów sił zbrojnych: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych - po osiągnięciu pełnej zdolności bojowej. Jak kilkukrotnie w ostatnich miesiącach zapowiadał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, oficjalne przejście WOT pod nadzór Sztabu Generalnego zaplanowane jest na sierpień bieżącego roku.

Wiążę się to z koniecznością sprawdzenia zdolności WOT do działania - w tym warunkach bezpośredniego zagrożenia państwa, a także w przypadku innego typu kryzysów wewnątrz kraju, jak np. klęsk żywiołowych. Sprawdzeniu temu służy trwający do końca tygodnia proces certyfikacji.

Proces certyfikacji WOT

Wojska Obrony Terytorialnej będą pierwszym w Polsce Rodzajem Sił Zbrojnych w całości poddanym certyfikacji. Dotychczas certyfikacji poddawano tylko wybrane jednostki wojskowe - zaznaczyło dowództwo WOT.

Ocena zdolności do działania WOT będzie prowadzona jest na podstawie norm ujętych w opracowanym dla państwo Sojuszu Północnoatlantyckiego dokumencie Forces Standards Volume VII Combat Readiness Evaluation of Land HQs and Units (CREVAL).

Kryteria oceny zdolności bojowej WOT

W ramach certyfikacji zostaną ocenione m.in. procentowy stan ukompletowania stanów osobowych i wyszkolenie żołnierzy na poziomie zapewniającym realizację zadań, procentowe ukompletowanie zasadniczym sprzętem wojskowym oraz sprawność tego sprzętu, poziom zapasów taktycznych, które powinny zapewnić osiągnięcie założonej kategorii gotowości bojowej i realizację zadań.

W miniony weekend badana była m.in. liczba żołnierzy odpowiadających na nagłe wezwanie do jednostki i tempo ich przybycia. Wezwanie takie otrzymali w weekend m.in. żołnierze 6. Mazowieckiej Brygady OT.

Praktyczne testy gotowości WOT w Mazowieckiej Brygadzie

"Od wczesnych godzin porannych do batalionów w Radomiu, Książenicach, Nowym Mieście nad Pilicą oraz Płocku i Pomiechówku stawiali się żołnierze, którzy otrzymali sygnał do natychmiastowego stawiennictwa w jednostce wojskowej. Ponad 2 tysiące terytorialsów, którzy służą w szeregach 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, rozpoczęło oficjalną certyfikację" - czytamy w komunikacie brygady.

Jak poinformowano, na weekendowe ćwiczenia stawiło się ponad 85 proc. stanu osobowego brygady. "Oprócz ukompletowania, certyfikacji i sprawdzeniu podlegało wyszkolenie żołnierzy - czy umożliwia ono realizację powierzonych zadań na poziomie gwarantującym sukces danego przedsięwzięcia. Kontrola objęła również system dowodzenia i łączności pomiędzy poszczególnymi szczeblami dowodzenia, zdolność pododdziałów do szybkiego i sprawnego przemieszczenia się, jak również sprawność sprzętu będącego na wyposażeniu żołnierzy oraz umiejętność posługiwania się nim" - czytamy.

Dotychczasowe doświadczenia WOT w działaniach kryzysowych

"De facto Wojska Obrony Terytorialnej były już kilkakrotnie, w ciągu swojego krótkiego istnienia, sprawdzane w działaniu realnym, we wsparciu jakiego udzielały społeczeństwu, administracji czy służbom ratowniczym w sytuacjach kryzysowych. Wspomnieć tu można o wsparciu działań straży pożarnej w gaszeniu pożaru wielkoobszarowego w Biebrzańskim Parku Narodowym w 2020 r., czy wsparciu społeczeństwa, instytucji i administracji w czasie pandemii Covid-19 w latach 2020-2022" - przypomina dowództwo WOT w komunikacie, przypominając jednocześnie, że terytorialsi wciąż wspierają żołnierzy wojsk operacyjnych na granicy z Białorusią.

Planowane zmiany w strukturze WOT

Zgodnie z ustawą o urzędzie ministra obrony powołane w 2017 r. WOT - do czasu osiągnięcia pełnej gotowości do działania - podlegają bezpośrednio szefowi MON. Włączenie ich do ogólnej struktury od miesięcy zapowiadała Koalicja Obywatelska. WOT liczą obecnie ponad 40 tys. żołnierzy, w tym 5,5 tys. to żołnierze zawodowi.(PAP)

autor: Mikołaj Małecki

