W piątek o godzinie 14.00 rozpocznie się kolejne posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa. Komisja przesłucha byłą minister finansów Teresę Czerwińską.

Komisja śledcza ds. Pegasusa - przesłuchanie Czerwińskiej

Jak powiedziała PAP przewodnicząca komisji Magdalena Sroka (PSL-TD), to właśnie Czerwińską proszono "o ekstraordynaryjny tryb zmian legislacyjnych, które miały doprowadzić do tego, że przekazanie 25 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości do CBA będzie możliwe". Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na poniedziałek, 17 czerwca. Świadkiem będzie wówczas były dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa NIK Marek Bieńkowski.

Komisja śledcza ds. Pegasusa - transmisja

