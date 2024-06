Mamy jasne zadanie, będziemy się jednoczyć i nie ma żadnej wątpliwości, że droga do zwycięstwa w tych najważniejszych wyborach - najpierw prezydenckich, a później parlamentarnych - jest otwarta - powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów do PE.

"Ten wynik to dla nas wielkie zadanie" - powiedział prezes PiS po ogłoszeniu sondażowych wyników eurowyborów.

Dodał, że to "bardzo jasne zadanie". "Będziemy mieli za chwilę bardzo jasny projekt tego, co czynić. Będziemy się szanowni państwo jednoczyć. I nie ma żadnej wątpliwości, że droga do zwycięstwa, do zwycięstwa w tych najważniejszych wyborach - najpierw prezydenckich, a później parlamentarnych - jest otwarta" - oświadczył Kaczyński.

Wyniki exit poll

Zgodnie z sondażem exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała Koalicja Obywatelska zdobywając 38,2 proc. głosów i 21 mandatów. Drugie miejsce zajął PiS uzyskując 33,9 proc. i 19 mandatów, na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 11,9 proc. i 6 mandatami. Czwarte miejsce zajęła Trzecia Droga - 8,2 proc. i 4 mandaty, a piąte miejsce Lewica - 6,6 proc. i 3 mandaty. Pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego. (PAP)

autorzy: Wiktoria Nicałek, Marcin Jabłoński

wni/ mja/ rbk/ mok/