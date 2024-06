Tusk i Kaczyński w Warszawie, Duda w Ostrowie Wlkp. Politycy oddali swoje głowy w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Premier Donald Tusk zagłosował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w obwodowej komisji wyborczej nr 28 w Warszawie.

Przed obwodową komisją wyborczą przy ul. Górnośląskiej 45 dziennikarze zapytali premiera, dlaczego te wybory do Parlamentu Europejskiego są takie ważne, odpowiedział: "To oczywiste".

"Złych polityków wybierają dobrzy obywatele, którzy zostają w domach" - napisał w niedzielę na platformie X Donald Tusk.

"Nie powinniśmy wychodzić z Unii"

Po oddaniu głosu Kaczyński odpowiedział na pytania dziennikarzy. Zaznaczył, że wybory zdecydują o przyszłości Polski i jej bezpieczeństwie.

"Nie powinniśmy wychodzić z Unii" - powiedział prezes PiS. "Ona jest dla nas ważna ze względów ekonomicznych, ale nie może być próbą odbudowy imperializmu francusko-niemieckiego. Musi być związkiem równych państw narodowych" - mówił.

"Jest bardzo ważne, abyśmy byli dobrze reprezentowani w PE"

Prezydent Andrzej Duda zagłosował w południe, w komisji wyborczej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej przy ul. Partyzanckiej 15 w Ostrowie Wlkp.

"Jest bardzo ważne, abyśmy byli dobrze reprezentowani w Europarlamencie, żebyśmy wybrali naszą reprezentację, żeby to byli ludzie, którzy będą dbali o polskie interesy, co do których będziemy pewni, że będą to robili dobrze, profesjonalnie i z wielkim zaangażowaniem w Brukseli" - powiedział prezydent po wyjściu z lokalu wyborczego.

"Jeżeli chcemy, żeby Unia Europejska funkcjonowała zgodnie z naszymi przekonaniami co do tego, jaki powinna mieć kształt, to powinniśmy iść do wyborów" – dodał. Zdaniem prezydenta idąc do wyborów Polacy pokazują, że biorą "odpowiedzialność za siebie, za polskie sprawy, za polskie sprawy w Unii Europejskiej i za sprawy Europy".

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie trwało do godz. 21. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza.

Do udziału w głosowaniu w Polsce uprawnionych jest 28 mln 952 tys. 443 wyborców; wybory odbywają się w 31 830 obwodach głosowania, z czego 29 735 to obwody stałe, a 1 789 - odrębne. Za granicą utworzono 299 obwodów głosowania, na statkach - 7.

Listy wyborcze wystawiło 11 komitetów, z czego siedem zarejestrowało kandydatów we wszystkich 13 okręgach. Z listą nr 1 w wyborach do PE startuje Trzecia Droga, z nr 2 Konfederacja, z nr 3 Bezpartyjni Samorządowcy, z nr 4 Polexit, z nr 5 Koalicja Obywatelska, z nr 6 Lewica, z nr 7 Prawo i Sprawiedliwość.

Obywatele 27 państw członkowskich wybiorą 720 deputowanych Parlamentu Europejskiego. Czwartego i ostatniego dnia wyborów do Parlamentu Europejskiego głosowanie odbywa się w 21 państwach europejskich.

Wybory do PE odbywają się co pięć lat. Ich organizację reguluje prawo każdego z państw członkowskich. W większości krajów jest jeden okręg wyborczy. Polska wraz Belgią i Irlandią należy do wyjątków - państwa te dzielą się na wiele okręgów.

W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których wybieranych jest 53 europosłów spośród 1019 kandydatów. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.