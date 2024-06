W maju z pracy prezydenta Andrzeja Dudy zadowolonych było 42 proc. badanych, niezadowolonych - 49 proc. "Skala niezadowolenia z działalności głowy państwa, jakie wyraża co drugi ankietowany, pozostaje na niezmienionym poziomie" - podał CBOS. Działalność posłów dobrze oceniło 41 proc. respondentów, a źle - 44 proc.; senatorów pozytywnie ocenia 40 proc. badanych, a negatywnie - 34 proc.

CBOS podkreśliło, że w ostatniej dekadzie maja notowania parlamentu pozostały zbliżone do tych, jakie zarejestrowano miesiąc wcześniej.

Polacy o pracy Sejmu

"Opinie o Sejmie są bardzo zróżnicowane – oceny pozytywne (41 proc.) i negatywne (44 proc., od kwietnia spadek o dwa punkty procentowe) pojawiają się z podobną częstotliwością. Identyczne jak poprzednio są notowania izby wyższej, o której pracy z aprobatą wypowiada się dwie piąte badanych (40 proc.), a niezadowolenie z niej wyraża jedna trzecia (34 proc.)" - podało CBOS.

Polacy o działalności Dudy

Z sondażu wynika też, że w stosunku do poprzedniego pomiaru minimalnie ubyło badanych dobrze oceniających prezydenturę Andrzeja Dudy - badanie CBOS wskazało na spadek o dwa punkty procentowe do 42 proc. "Skala niezadowolenia z działalności głowy państwa, jakie wyraża co drugi ankietowany (49 proc.), pozostaje na niezmienionym poziomie" - podał CBOS.

Badanie CBOS

Badanie, które CBOS zrealizował od 20 maja do 2 czerwca 2024 r. na próbie liczącej 1038 osób, przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.