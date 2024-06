Profesor Piotr Gałecki będzie nadal konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii - przekazała minister zdrowia Izabela Leszczyna. „Liczę na współpracę. (…) Bez wsparcia lekarzy, psychiatrów, ekspertów, psychoterapeutów, nie damy rady. To oni są solą ziemi” – wskazała szefowa resortu.

Konsultanci w ochronie zdrowia dzielą się na konsultantów: krajowych i wojewódzkich. Ich działalność jest finansowana z budżetu państwa. Jedna kadencja trwa 5 lat.

Leszczyna o prof. Gałeckim

"Pan profesor Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dla dorosłych, dzisiaj kończy swoją misję konsultanta, a jednocześnie jutro ją na nowo rozpoczyna, ponieważ podjęłam decyzję o powołaniu na kolejną kadencję” – powiedziała szefowa MZ na konferencji prasowej w Warszawie. Uczestniczy w niej również m.in. Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Leszczyna o współpracy z konsultantami

„Liczę na współpracę. (…) Bez wsparcia lekarzy, psychiatrów, ekspertów, psychoterapeutów, nie damy rady. To oni są solą ziemi” – wskazała Leszczyna.

„Chociaż w organizacji świadczeń mamy jeszcze sporo do zrobienia, to na pewno dużo więcej mamy do zrobienia w zakresie infrastruktury” – oceniła.

Autorki: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Aleksandra Kiełczykowska