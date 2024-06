Ponad 2,1 tys. zgłoszeń w związku z silnym wiatrem i podtopieniami odnotowali we wtorek do godz. 21 strażacy - poinformował rzecznik prasowy PSP st. bryg. Karol Kierzkowski. We wtorek w części województwa małopolskiego obowiązywał trzeci i najwyższy stopień ostrzeżenia IMGW przed silnym deszczem z burzami.

Kierzkowski przekazał, że w całym kraju odebrano 2138 zgłoszeń, z czego najwięcej w województwach: śląskim - 1122, małopolskim - 575, lubelskim - 211, podkarpackim - 94, świętokrzyskim - 55 i mazowieckim - 34.

Najwyższy stopień ostrzeżenia IMGW

We wtorek w części województwa małopolskiego obowiązywał trzeci i najwyższy stopień ostrzeżenia IMGW przed silnym deszczem z burzami. Prognozowane i obserwowane były opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu od 90 do 110 mm. Opadom mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 65 km/h, możliwy grad. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązują natomiast w południowej części województwa podkarpackiego.

Z kolei alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązywały w części województwa lubelskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 20 do 35 mm.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopniaprzewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że przewidywane zjawiska meteorologiczne mogą powodować duże straty materialne, zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu, a także zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia

Z kolei ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza możliwość wystąpienia groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności.

Autor: Marcin Chomiuk