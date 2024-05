Czy roboty mogą mieć uczucia i czy są one sztuczne?

Tomek Piątek, 11 lat: Według mnie ten temat którego się podjąłem jest bardzo ciekawy. Głównym pytaniem jest to które jest tytułem mojego artykułu. Czy sztuczna inteligencja może mieć uczucia. Ale co to właściwie jest. Zacznijmy od tego że sztuczna inteligencja to program który uczy się od ludzi pytaniami którymi jej zadajemy. Ma dostęp do Internetu i tego typu źródeł. Ludzie próbują stworzyć dla sztucznej inteligencji ciała. Niektóre z nich przypominają roboty z filmów science fiction. Jeszcze inne próbują naśladować człowieka. Przykładem są roboty humanoidalne. Teraz postawmy pytanie czy te roboty mogą mieć uczucia i czy są one sztuczne?

Te roboty mają kod dzięki któremu mogą imitować prawdziwe uczucia. Według mnie nic co nie jest żywe nie ma prawdziwych uczuć. W przyszłości zapewne będą świetnie odgrywać emocję ale nigdy nie będą mogły tak odczuwać uczuć jak żywe stworzenia. Zapewne będą miały szeroki wachlarz uczuć które będą wyglądały jak prawdziwe.

W tym momencie nasuwa się drugie pytanie. Czy AI może uszczęśliwić człowieka. Czy ta osoba może być mniej samotna lub szczęśliwsza dzięki swojemu robotowi. Według mnie zapewne tak się stanie że mnóstwo osób będzie miało swojego małego robota w mieszkaniu który będzie mógł im sprawić radość po powrocie z pracy i to może być niesamowite. Będą pewnie mogły okazywać wsparcie i empatię w trudnych dla człowieka momentach.

J e s t t e ż d r u g a s t r o n a m e d a l u . Czy te roboty mogą mieć złe intencje do człowieka kiedy zrozumieją że są lepsze od swojego twórcy. Według mnie to zależy jak bardzo im pozwolimy i jak bardzo się rozwiną. Może w dalekiej przyszłości będzie wojna z maszynami rodem z filmów o przyszłości. Jest to też temat czy dostatecznie im zaufamy żeby mogły się tak rozwinąć.