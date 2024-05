Już w połowie XX wieku człowiek wiązał swoją przyszłość z robotami, choć wydawało się to wtedy nie łatwe do zrealizowania. Wszystko zmieniło się jednak po powstaniu pierwszych modeli komputerów a następnie Internetu. Potem wszystko jeszcze przyspieszyło, zwłaszcza rozwój technologii informatycznych i pojawiła się sztuczna inteligencja.

Im więcej mówimy o Sztucznej Inteligencji tym częściej pojawia się ona jako ważny element miast przyszłości w których będzie żyła ludzkość.

Miasta przyszłości w których wszystko jest zautomatyzowane, a ludziom pomagają roboty były kiedyś kojarzone głównie z filmami science fiction. Teraz miasta przyszłości mogą powstać naprawdę.

Jednym z powodów jest gwałtowny rozwój przemysłu w ostatnich latach, który bardzo wpłynął na zmiany klimatu. Lodowce topnieją, a poziom wody w morzach i oceanach się podnosi. To jest ogromnym zagrożeniem między innymi dla obecnych miast przybrzeżnych takich jak Amsterdam czy Gdańsk oraz wysp nie tylko na oceanach.

A co o miastach przyszłości mówią architekci?

„Jeszcze do niedawna miasta oparte na AI były rozważane jako rozwiązania długoterminowe, przed którymi dopiero staniemy w dalekiej przyszłości, dziś w praktyce zaczynają stawać się faktem. Czy wchodzimy w erę Matrixa? Czy zarządzanie naszymi standardami życia przez sztuczną inteligencję będzie bezpieczne i wygodne? Już na początku nowego milenium dyskutowało się o zrównoważonym rozwoju miast, jednakże nie było to na tyle możliwe, na ile dziś pozwalać zaczyna AI, i tu nie chodzi tylko o roboty podające nam kawę w restauracji przyszłości. Miasto to pajęczyna powiązanych ze sobą elementów, komunikacji, infrastruktury technicznej, miejsca pracy, edukacja, mieszkania, wypoczynek itd. Wszędzie tam wraz z szybkim rozwojem technologicznym będą nam niezbędne nowe technologie i nowe rozwiązania i tutaj rozwój sztucznej inteligencji będzie kluczowy. Stworzenie miasta w oparciu o zrównoważony rozwój to przecież nasza przyszłość i środowiska, w którym żyjemy” – wyjaśnia Małgorzata Szymkowiak-Zbozień, architektka.

A może będzie to miejsce wyłącznie dla najbogatszych ludzi na świecie, jak Elon Musk?

Właśnie dlatego największe i najbardziej znane firmy z całego świata starają się stworzyć modele miast przyszłości, które będą dobre dla środowiska, będą samowystarczalne i ekologiczne, nie będą wytwarzały aż tak dużej emisji dwutlenku węgla jak teraz.

Jednym z takich projektów jest The Line. Projekt The Line, realizowany jest w Arabii Saudyjskiej jako część mega projektu firmy NEOM. Jednym z właścicieli firmy NEOM jest następca tronu Arabii Saudyjskiej. Firma ta ma mnóstwo projektów, większość z nich jest już w trakcie budowy. To niesamowite, że może będziemy kiedyś żyć w takich miastach.

The Line ma być wąskim i bardzo długim miastem, ponieważ będzie miało ono aż 170 kilometrów długości, a tylko 200 metrów szerokości. Miasto to ma pomieścić 9 milionów mieszkańców. Co niezwykłe, miasto nie będzie miało dróg i samochodów, a transport opierać się będzie na sterowanych sztuczną inteligencją superszybkich kolejkach, umożliwiających przemieszczanie się z jednego końca miasta na drugi w mniej niż 20 minut.

Miasto to zostało zaprojektowane przez najsłynniejszych architektów z całego świata. W tworzenie projektu nowego miasta zaangażowana była sztuczna inteligencja. W tym super mieście roboty mają być częścią życia codziennego. Będą też wszędzie drzewa i rośliny, mimo że miasto powstaje na pustyni. Będzie specjalny system nawadniający, sterowany przez komputery. Roślinność ma polepszyć jakość powietrza w mieście. Miasto będzie zasilane w 100% energią odnawialną, głównie pochodzącą z energii słonecznej i wiatrowej. The Line ma być miejscem, gdzie ludzie będą mieli super warunki do życia. Każdy mieszkaniec będzie miał dostęp do szkoły, opieki zdrowotnej czy sklepów, do których będzie mógł dotrzeć w mniej niż 5 minut.

The Line jest przykładem miasta powstającego od zera, co sprawia, że koszty budowy tego miasta są ogromne. Ale kto będzie żyć w takich miastach? Zastanawiam się, czy będzie to miejsce, w którym każdy znajdzie swoje miejsce? A może będzie to miejsce wyłącznie dla najbogatszych ludzi na świecie, jak Elon Musk?

Niestety niczego na ten temat się nie dowiemy, dopóki projekt ten nie zostanie skończony. Prawdopodobnie będzie dopiero po roku 2030. ©℗

Rysunki wykonali:

Aleksandra Chinowska, 5 lat

Michał Lankosz, 8 lat

Oskar Giermuda, 11 lat

Michał Sokołowski, 10 lat

Franek Tabor, 7 lat

Lena Dębowska, 11 lat