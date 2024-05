Dzień Dziecka to ważne wydarzenie w życiu naszej redakcji. Idea jest prosta: oddajemy gazetę w ręce dzieci.

Tak powstawało dzisiejsze wydanie specjalne

Jak co roku, w ramach kolegium redakcyjnego i tworzenia ilustracji, spotkaliśmy się z dziećmi i młodzieżą. Dyskutowaliśmy z nimi o rzeczach ważnych, o tym, czym żyją, o tym, co może wpływać na ich przyszłość.

W tym roku tematem przewodnim wydania jest sztuczna inteligencja. Temat gorący, ważny tu i teraz, nawet dla nas, ale tym bardziej będzie ważny dla dzieci, które będą tworzyły naszą przyszłość za 10, 15, 20 lat. Życzymy przyjemnej lektury, a Dzieciom z okazji ich święta nieskończonych pokładów radości, uśmiechu i beztroskich chwil. Niech każdy dzień przynosi nowe przygody, odkrycia i inspiracje.

Dzieci zaskoczyły dorosłych

Spotkanie podczas Impact’24 z udziałem najmłodszych pokazało, że świat realny wcale nie jest skazany na porażkę w starciu z tym cyfrowym. A przekonał się o tym… minister cyfryzacji. Dzieci zastanawiały się również, jak wpłynie na przyszłość upowszechnienie sztucznej inteligencji i co będą robić ludzie, gdy nie będą mieli pracy. Bo – jak to padło w dyskusji – ile można grać w gry?

Piłka nożna łączy małych i dużych

Co się czuje, strzelając gola w koszulce z orłem na najważniejszym turnieju piłkarskim świata? Czy bramkarze muszą być szaleni? Jakie są pierwsze kroki na ścieżce kariery prowadzącej do reprezentacji? Te i inne pytania zadali młodzi adepci piłki nożnej najlepszym polskim piłkarzom. Tych ostatnich z kolei interesowało podejście najmłodszego pokolenia do futbolu. Różnice wcale nie były wielkie. Jak pokazała debata zorganizowana przez PZPN i DGP, piłka bez wątpienia łączy pokolenia.

Sztuka przywództwa oczami dzieci

Nieczęsto zdarza się możliwość spotkania i dyskusji z szefową wielkiego koncernu. Taką okazję miały dzieci, które odwiedziły siedzibę PepsiCo w Warszawie. Prezeska Dagmara Piasecka-Ramos była pytana m.in. o to, czy trudno kieruje się tak dużą firmą, czy ma czas na inne sprawy poza pracą, a także… jakie produkty PepsiCo należą do jej ulubionych. Młodych gości interesowały również sprawy związane z ochroną środowiska.

To wydanie zostało przygotowane przez dzieci

Jaś Balun, 9 lat

Maria Berko-Haas, 10 lat

Lila Bitner, 12 lat

Małgorzata Bogucka, 13 lat

Aleksandra Chinowska, 5 lat

Anastazja Czechowska, 9 lat

Lena Dębowska, 11 lat

Oskar Giermuda, 11 lat

Ala Głodek, 4 lat

Wiktoria Głodek, 8 lat

Alex Grotkiewicz, 8 lat

Szymon Kalinowski, 11 lat

Mikołaj Kałużny, 6 lat

Miłosz Kałużny, 8 lat

Patrycja Kamionka, 11 lat

Zosia Kasprowicz, 6 lat

Nina Kolasa, 6 lat

Mikołaj Krawczak, 11 lat

Ala Lankosz, 10 lat

Marceli Lasota, 8 lat

Nela Lisowska, 13 lat

Szymon Myśliwski, 13 lat

Oliwer Nowak, 8 lat

Tomek Piątek, 11 lat

Ula Piątek, 7 lat

Antonina Rakowiecka, 7 lat

Hania Sokołowska, 12 lat

Michał Sokołowski, 10 lat

Oliwia Bolczak, 5 lat

Jakub Kownacki, 13 lat

Michał Lankosz, 8 lat

Maurycy Lasota, 6 lat

Wiktor Skiba, 12 lat

Oskar Sobierajski, 13 lat

Franek Tabor, 7 lat

Hania Tabor, 12 lat

Marysia Wantusiak, 11 lat

Janka Węgrzyn, 10 lat

Igor Wojciechowski, 13 lat

Adrianna Wojtkowiak, 6 lat

Gabrysia Wólczyńska, 10 lat

Frania Zielska, 10 lat

Zuzia Zych, 11 lat

Tymek Andreasik, 10 lat

Lena Wyrzykowska, 8 lat

Helenka Kwiatkowska, 9 lat

Milena Galus, 4 lat

Wiktoria Toborek, 14 lat

Konstanty Fijałkowski, 12 lat

Robert Wodarczyk, 10 lat

Ksawery Zalejski, 4 lata

Leon Kalinowski, 13 lat

Oskar Giermuda, 11 lat

Jan Grabowski, 8 lat

Piotr Glonek, 12 lat

Kacper Kalinowski, 13 lat

Jakub Reduń-Grabiński, 9 lat

Tymon Reduń-Grabiński, 9 lat

Filip Kasperkiewicz, 7 lat

Franciszek Sobczyński, 14 lat

Stanisław Leśniewski, 14 lat

Michał Zieliński, 12 lat

Maria Borkowska, 13 lat

Piotr Borkowski, 5 lat

Łukasz Ładyko, 13 lat

Alicja Korzeb, 14 lat

Iga Bagrowska, 14 lat

Amelia Stylska, 15 lat

Zuzanna Rubin, 15 lat

Gabriela Zalewska, 13 lat

Martyna Michałowska, 14 lat

Patrycja Michałowska, 13 lat

Milena Galus, 4 lata

Maja Witowska, 7 lat

